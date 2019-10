00:32 Uhr

Kleinkrieg im Treppenhaus

„Die Tür nebenan“ – eine absolut empfehlenswerte, witzige und exzellent gespielte Boulevardkomödie aus Frankreich im Altstadttheater

Von Friedrich Kraft

Zwei Singles treffen als Wohnungsnachbarn aufeinander. Sie ist eine leicht überspannte Psychologin, eine notorische Besserwisserin, höchst reizbar, aber auch schlagfertig. Sie verspottet ihr Gegenüber, einen eher simpel gestrickten Typen aus der Marketingsparte, spezialisiert auf Milchprodukte, als „Joghurt-Verkäufer“.

Los geht der Kleinkrieg im Treppenhaus, als der Mann in später Stunde Bruckners Siebte zu laut aufdreht und sich von der empörten Nachbarin belehren lassen muss, Hitler habe diesen Komponisten sehr geschätzt. Der Ausgang des darauffolgenden unendlichen Gezänkes lässt sich bald erahnen. Nachdem die beiden auf der Partnersuche per Internetbörse offensichtlich nicht das große Los gezogen haben, schauen sie sich mit neuem Blick an. Das Stück endet nach 75 Minuten so: Er küsst sie im Treppenhaus, und sie macht die Ansage: „Du weißt aber schon, dass es die Hölle wird.“

Der 53-jährige französische Autor Fabrice Roger-Lacan hat diese vorzügliche Boulevardkomödie „Die Tür nebenan“ („La porte à côté“) verfasst. Sie wurde 2014 in Paris uraufgeführt und fügt sich ein in die lange Bestenliste der Bühnenspektakel über den Kampf der Geschlechter. Der Text ist durchgehend witzig, geistreich, höchst vergnüglich.

Die Einrichtung von Leni Brem-Keil für das Altstadttheater zeichnet sich aus durch rasante Tempi in der Gestaltung der Dialoge und immer neue Erfindungen von Situationskomik. Das gelingt auf hohem Niveau mit Emily Marie Seidel und Philip Schwarz. Beide agieren sprachlich wie mimisch und gestisch exzellent.

Das Premierenpublikum kringelte sich, kam aus dem Lachen nicht heraus und bedachte die köstliche, absolut empfehlenswerte Inszenierung mit langem Beifall.

Die nächsten Aufführungen im Altstadttheater finden am Freitag, 11., und am Donnerstag, 17. Oktober, statt.

Themen folgen