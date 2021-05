Kletterunfall am Fohlenfels bei Konstein

Junger Mann versucht sich zweimal an einer schwierigen Kletterpassage am Fohlenfelsen. Nach dem zweiten Versuch kommt ihm die Bergwacht Dollstein zu Hilfe.

Zweimal gescheitert ist am frühen Samstagnachmittag ein 18-Jähriger an einer schwierigen Kletterpassage am Fohlenfelsen bei Konstein. Während der erste Absturz noch glimpflich abging, hatte der zweite schmerzhafte Folgen.

Wie die Polizei meldet, kletterte gegen 14 Uhr ein junger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen im Nachstieg auf den an der Aichaer Straße gelegenen Fohlenfelsen. Als ihm eine schwierige Passage der Kletterroute Probleme bereitete, stürzte der junge Mann etwa drei Meter nach unten in eine ordnungsgemäße Absturzsicherung, die durch seinen 17-jährigen Freund gewährleistet wurde. Hierbei blieb er unverletzt und versuchte sich anschließend erneut an derselben Kletterpassage.

Der 18-Jährige stürzte am Fohlenfelsen erneut in die Sicherung

Doch auch beim zweiten Versuch kam es zum Absturz und der 18-Jährige fiel erneut in die Sicherung. Dieses Mal jedoch mit schwerwiegenden Folgen. Der junge Kletterer prallte während des Sturzes nämlich mit seinem Knie gegen den Felsen und verletze sich leicht. Dadurch war es ihm nicht möglich selbstständig abzusteigen. Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion Eichstätt zu Hilfe gerufen worden waren, befreite schließlich die Bergwacht Dollnstein den Verletzten aus seiner Situation und brachte ihn wieder auf sicheren Boden. Der 18-Jährige wurde noch vor Ort durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (nr)

