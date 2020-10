vor 49 Min.

Klimaschützer sammeln 1523 Unterschriften für mehr Radwege in Neuburg

Insgesamt 1523 Unterschriften übergaben die KLimaschützer am Dienstagnachmittag an Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Plus Klimaschützer übergeben Unterschriftenliste an Oberbürgermeister. Sie fordern ein sicheres Miteinander auf den Straßen und mehr Engagement für die Verkehrswende.

Von Elena Winterhalter

Vertreter der Fridays-for-Future (FFF) und Parents-for-Future (PFF) Neuburg überreichten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Dienstagnachmittag auf dem Karlsplatz eine Liste mit 1523 Unterschriften. Trotz Regen waren viele mit ihren Fahrrädern gekommen, um Unterstützung zu signalisieren. In den vergangenen Wochen hatten die Klimaschützer mit mehreren Veranstaltungen für ihre Petition geworben, in der es im Kern um mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer in Neuburg geht.

„Klimaschutz bedeutet Verkehrswende und Verkehrswende bedeutet Klimaschutz“, sagt Mitinitiatorin Mona Wolbert. „Wir haben uns schon im Mai mit dem Thema befasst und unter anderem der tragische Unfall an der Mohnheimerstraße hat uns zur Petition bewogen.“ Es geht um mehr Fahrradwege und in vielen Teilen folgt die Petition den Vorschlägen von Hainer Mohnheim. Der Verkehrsexperte hatte die Fahrradsituation in Neuburg inspiziert.

Gmehling hält nichts vom Tempo 30 in der Innenstadt

Bei einigen Punkten finden die Aktivisten in Bernhard Gmehling einen Fürsprecher. „Ich bin absolut für mehr und sicherere Radwege“, so der OB. Allerdings ist er überzeugt, dass sich gewisse Situationen erst dann entschärfen lassen, wenn sich das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt generell entspannt. „In einigen Bereichen ist ein zusätzlicher Radstreifen aktuell schlicht nicht möglich“, so Gmehling. „Die Münchnerstraße oder die Luitpoldstraße sind täglich dicht.“ Damit macht für ihn auch eine weitere Forderung der Aktivisten von FFF und PFF keinen Sinn. In der Petition heißt es nämlich auch, man fordere Tempo 30 im Stadtbereich. „Auf der Oskar-Wittman-Straße ist die durchschnittliche Geschwindigkeit wegen des dichten Verkehrs vermutlich eh nur zehn Kilometer pro Stunde“, so Gmehling.

Fahrradsituation in Neuburg wird Teil der Klausurtagung

Grundsätzlich begrüßt der Oberbürgermeister das Engagement, vor allem, weil es den Initiatoren um ein Miteinander auf der Straße geht. Das Thema Radwege möchte er auch in die anstehende Klausurtagung im November mitnehmen. Und wie geht es bei den FFFs und PFFs weiter? „Mit der Übergabe der Petition ist nicht das Ende unseres Engagements erreicht“, sagt Mona Wolbert. „Wir hoffen, dass die Petition Thema der nächsten Stadtratssitzung wird, damit Teile davon umgesetzt werden können.“ In einem Punkt hat der Stadtrat den Forderungen bereits vorweg gegriffen: Eine Nord-Süd-Verbindung für Radler hatte das Gremium zuletzt einstimmig beschlossen.

