04.02.2020

Klimawandel und Konzerte

Das ist auf der Bühne des Altstadttheaters im Februar zu sehen

Nach der Premiere im Januar findet das Stück „Wir müssen was tun“ auch im Februar im Ingolstädter Altstadttheater statt. Die schwarzhumorige Komödie ist am 6., 7., 14. und 15. Februar zu sehen. Auf „ David Bowie: Not me“ können sich Interessierte am 21. und 22. Februar freuen. Am 26. und 27. Februar gibt es neue Vorstellungen von „Die Tür nebenan“, nachdem die Komödie mit Emily Marie Seidel und Philip Schwarz bisher stets ausverkauft war. Am 29. Februar tritt Lisa Fertner als „Effi Briest“ in der Klassiker-Inszenierung von Falco Blome auf.

Die Gastspiele starten am 8. Februar mit einer Szenischen Lesung von „Eine Frau braucht einen Plan“. Wer Lust auf einen musikalischen Abend hat, kann sich den 13. Februar vormerken: Maxi Pongratz unterhält mit Akkordeon und komisch-absurden Texten. Am 28. Februar zeigen „Florian Paul & die Kapelle der letzten Hoffnung“, dass Intellekt, eingängige Melodien und anspruchsvolle Texte auch in der deutschsprachigen Musik funktionieren. (nr)

