Klingsmoos

19:30 Uhr

Etappenziel für den Klingsmooser Moosladen

Plus Am Freitag wird am Dorfladen in Klingsmoos Hebauf gefeiert. Was es in dem Laden zu kaufen geben wird und mit welchem Vorurteil die Verantwortlichen aufräumen.

Von Ute De Pascale

Ein wenig Idealismus dürfte immer im Spiel sein, wenn eine Gruppe Engagierter einen Dorfladen auf den Weg bringen möchte. In Klingsmoos begnügt man sich damit nicht. Vielmehr wird hier auf ein starkes, durchdachtes Konzept gesetzt. Mit dem Hebauf am 12. November ist ein nächstes Etappenziel erreicht.

