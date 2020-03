11.03.2020

Klinikum schränkt Besuche ein

An der Uni Eichstätt wird der Semesterstart wegen des Virus verschoben

Die Auswirkungen des Corona-Virus greifen weiter um sich. Das Klinikum hat bereits alle öffentlichen Vorträge abgesagt, jetzt werden auch Besuche streng reglementiert. Und auch der Semesterstart an der KU Eichstätt-Ingolstadt ist betroffen.

Das Klinikum Ingolstadt schränkt die Besuche und Besuchszeiten ein. Zugang haben ab Mittwoch, 11. März, gleichzeitig nur noch maximal zwei enge, erwachsene Angehörige wie (Ehe-)Partner oder Eltern. Es wird darum gebeten, keine Kinder zu den Besuchen mitzubringen. Zudem sind Besuche nur noch zwischen 15 und 19 Uhr möglich, außerhalb dieser Zeiten sind Besuche nicht erlaubt. Menschen, die an Husten, Schnupfen, Durchfall oder Fieber leiden, sind Besuche im Klinikum derzeit nicht gestattet. Auch für Patienten, die zu einem geplanten Eingriff oder zu Terminen kommen, gibt es etwas zu beachten: Sie werden gebeten, möglichst allein oder nur mit einer Begleitperson zu erscheinen. Patienten, die einen geplanten Eingriff haben und unter Husten, Schnupfen, Durchfall oder Fieber leiden, werden gebeten, vorher mit dem entsprechenden Sekretariat Kontakt aufzunehmen. Ebenso bleiben weiterhin alle Publikumsveranstaltungen im Klinikum abgesagt – aktuell bis Karfreitag, 10. April 2020.

Der Semesterstart an den beiden Fakultäten für Soziale Arbeit sowie Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit der KU Eichstätt-Ingolstadt verschiebt sich auf den 20. April. Das bayerische Kabinett hat beschlossen, den Semesterstart an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie an den Kunst- und Musikhochschulen nach hinten zu verschieben und an den Start des Sommersemesters an den Universitäten im Freistaat anzugleichen. Ausgefallene Veranstaltungen sollen nachgeholt werden. (nr)

