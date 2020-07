06:00 Uhr

Klosterwirtschaft in Karlshuld in neuem Glanz

Plus Im September soll Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes abgeschlossen sein. Was sich geändert hat

Von Andrea Hammerl

Ein Mammutprojekt im Herzen Karlshulds geht in die Ziellinie: Im September soll die Sanierung der denkmalgeschützten Klosterwirtschaft abgeschlossen sein. Bis dahin müssen noch Treppenhaus und zweiter Stock des Altbaus fertiggestellt werden. Bereits Anfang Juli gestartet ist der Pensionsbetrieb im ersten Stock. Hier warten sieben Zimmer, darunter ein Einzelzimmer und zwei Familienzimmer, alle mit Küchenzeile ausgestattet, auf Handwerker, Geschäftsreisende oder Feriengäste. Die Schlüssel erhalten sie über einen codegesteuerten Schlüsselkasten bei der Ankunft.

Das neu eröffnete Café Altes Kloster befindet sich im Erdgeschoss des Neubaus an der Rückfront des denkmalgeschützten Altbaus, in dessen zweitem Stock noch gearbeitet wird.

„Unsere Zielgruppe ist weitgefasst“, sagt Jürgen Nowak, der das Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Traditionsgebäude gemeinsam mit Frank und Andreas Wittmann saniert hat – mit reichlich Eigenleistungen der drei handwerklich ausgebildeten Bauherren. Während Frank Wittmann für die Gastwirtschaft und das Versicherungsbüro im Erdgeschoss zuständig ist und somit sein Bauprojekt im geplanten Kostenrahmen von 600.000 Euro bereits im vergangenen Jahr abschließen konnte, sind Nowak und sein Schwager Andreas Wittmann noch eifrig am Werkeln. Ihr Kostenbudget musste um 100.000 auf 1,5 Millionen Euro erhöht werden, die Zuschüsse beliefen sich auf 150.000 Euro – nicht genug für die denkmalschutzbedingten Mehrkosten für Fenster, Türen, den historischen Kalkputz für innen und den Sanierungsputz für außen, aber doch eine willkommene Hilfe. Auch wenn ihm manchmal während der Bauphase der Gedanke kam, „was haben wir uns nur damit angetan“, ist er heute doch stolz auf das Ergebnis. Auch Frank Wittmann würde das Projekt jederzeit wieder angehen.

Ein weiterer Meilenstein ist die Eröffnung des Cafes Altes Kloster im Erdgeschoss des Anbaus

Ein weiterer Meilenstein wurde mit der Eröffnung des Cafés Altes Kloster erreicht, das im Erdgeschoss des Anbaus untergebracht ist, darüber befinden sich fünf Wohnungen. „Das Café haben wir geplant, um den Pensionsgästen die Möglichkeit zum Frühstücken zu geben“, erklärt Nowak, „für unseren Wirt Jürgen Meier wäre es nicht zumutbar, wenn er die halbe Nacht hier war, morgens zum Frühstück wieder zu kommen“. Viel leichter tut sich da die Nachbarin, die „sowieso da ist“. Nadine Angermeier ist eigentlich gelernte Bürokauffrau und Bäuerin, hält Hühner und betreibt ein sogenanntes Eiernest – eine Holzhütte mit Kühlschrank, aus dem sich ihre Kunden Eier in Selbstbedienung nehmen. „Als ich mit meiner Tochter Leni schwanger war, überlegte ich, was ich später mache, ob ich zurück in den Beruf gehe oder mich selbständig mache“, erzählt sie, „ich bin kein Büromensch, ich will mit Menschen zu tun haben und körperlich arbeiten“.

Nachdem sie in der Klosterwirtschaft ihres Großvaters Hans Biallas aufgewachsen ist und im Ausschank oder als Bedienung mitgearbeitet hat, lag es nahe, sich für das geplante Café zu interessieren. „Wir waren am Arbeiten und da kam sie rüber und fragte, ob wir schon jemanden fürs Café haben“, erzählt Nowak, wie er zu seiner Pächterin kam. Die öffnet von Donnerstag bis Sonntag ab 14 Uhr für Jedermann, bietet selbstgemachten Kuchen, Kaffee, Tees und kalte Getränke. Eine besondere Attraktion für Familien ist der kleine Streichelzoo mit Ziegen, Eseln, Pferden und Hühnern. Nach Corona möchte die 32-Jährige normalen Frühstücksbetrieb bieten, derzeit gibt es Frühstück nur für Pensionsgäste.

Sogar aus dem Umland kommen Familien mit Kindern nach Karlshuld, um bei Nadine Angermeier nicht nur selbstgebackenen Kuchen zu genießen, sondern auch um Esel zu streicheln, so wie die drei Mädchen aus Neuburg.

Die werden ab kommenden Herbst mehr werden, wenn der zweite Stock fertiggestellt ist. Denn dann wird es 13 Pensionszimmer geben, mit Einzel- und Familienzimmern auf jedem Stockwerk. Ausgelegt sind die Familienzimmer – oder besser gesagt Appartements – für vier beziehungsweise bis zu sechs Personen.

Historie zweier Klöster in Karlshuld

Jedes Zimmer der Pension hat einen individuellen Namen, zum Beispiel Karolina, Johanna, Gilberta oder Georgia. Traditionsbehaftete Namen, denn so hießen Oberinnen der Armen Schulschwestern, die 102 Jahre lang, von 1858 bis 1961 segensreich in der Moosgemeinde wirkten. Sie unterrichteten nicht nur die Mädchen, sondern betrieben auch eine Kinderbewahranstalt – wie damals Kindertagesstätten genannt wurden – Schulspeisung, Sonntags- und Hauswirtschaftsschule sowie im Winter eine Armenbeschäftigungsanstalt. Mit der Klosterwirtschaft direkt haben sie zwar nichts zu tun, doch wohnten die Armen Schulschwestern immerhin zehn Jahre lang in der Nachbarschaft.

direkt haben sie zwar nichts zu tun, doch wohnten die Armen Schulschwestern immerhin zehn Jahre lang in der Nachbarschaft. Zwischen 1936 und 1946 mussten sie das heutige Rathaus, damals die Mädchenschule, die zugleich ihr Domizil war, verlassen. So lange wohnten sie im Haus Nummer 226, dem Dienstgebäude der Moorwirtschaftsstelle Ingolstadt , wie Stephanie Haarländer , die Archivarin der Armen Schulschwestern in München recherchiert hat. Bei dem Haus dürfte es sich um den heutigen Theresienbau handeln, vermutet Ludwig Erras vom Kulturhistorischen Verein anhand seines Hausnummernverzeichnisses aus dem Jahr 1938. Das später Kloster genannte Gebäude, zu dem von Anfang an auch eine Gastwirtschaft gehörte, ist 1858 erbaut worden und wurde 1898 von den Ursberger Schwester der St. Josefs Kongregation erworben, die bereits 1897 die Korbfabrik übernommen hatten. Der Hl. Joseph über der Eingangstür der Wirtschaft erinnert noch daran. Die Ursberger betrieben die Korbfabrik bis 1920 und verließen dann Karlshuld .

Themen folgen