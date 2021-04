Kneipp-Jubiläum am 17. Mai in Neuburg: Das ist geplant

Plus Der Neuburger Verschönerungsverein hat zusammen mit dem BSV Neuburg ein umfangreiches Programm zu Ehren von Sebastian Kneipp erarbeitet. Es gibt viel Bewegung, aber auch viel zu lernen.

Es war einst ein großer Traum: Neuburg als Kneipp-Stadt. In den 1920er Jahren fanden die Ideen des schwäbischen Naturheilkundlers und Priesters Johann Sebastian Kneipp, nämlich der Gesunderhaltung getragen von den fünf Säulen Wasser, Kräuter, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung, großen Zuspruch in Neuburg, weswegen der Neuburger Fabrikant Franz Hoffmann einen Arzt aus München in die Ottheinrichstadt holte, um die Lehren Kneipps auch vor Ort umzusetzen.

Neuburg in der Geschichte: Die Burgwehr wurde zur Kneipp-Oase

Die Burgwehr wurde zur Kneipp-Oase, es gab Wasserbäder, Wärmebehandlungen und ein Kneippheim. Die Hoffnungen, Neuburg zu einer echten und einkommensträchtigen Kneipp-Stadt zu machen, waren groß. Doch dann kamen die Nationalsozialisten – und die konnten mit dem Kneippen nicht viel anfangen. Der Traum war geplatzt. Es bleibt die Nostalgie, ein Jahrestag – und die hartnäckigen Bemühungen des Neuburger Verschönerungsvereins, der den Ideen von Sebastian Kneipp in Neuburg zu neuen Ehren verhelfen will.

Fleißige Helfer des Verschönerungsvereins Neuburg richten das Kneippbecken am Finkenstein wieder her. Foto: Axel Kalkowski (Archiv)

Am 17. Mai wird der Geburtstag von Sebastian Kneipp genau 200 Jahre her sein. Der Verschönerungsverein hat in Zusammenarbeit mit dem BSV Neuburg ein umfangreiches Programm für das Jubiläumsjahr entworfen. Los geht es am 17. Mai um 14 Uhr mit der Eröffnung des neuen elf Kilometer langen Kneipp-Rundwanderwegs. Es folgen Vorträge, Führungen, Wanderungen, Radtouren, Konzerte und natürlich – wie sollte es bei Kneipp anders sein? – Gymnastikstunden. Das alles wollen die beiden Vereine kostenlos anbieten, wie der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Axel Kalkowski, sagt. Er hofft, dass ihnen Corona nicht allzu sehr das Programm verhagelt: „Die Termine stehen, viele sind unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen umsetzbar. Alles weitere werden wir sehen.“

Kneipp-Geburtstag im Mai: Becken am Finkenstein wird hergerichtet

Schon jetzt wird das Kneipp-Becken am Finkenstein von Mitgliedern hergerichtet. Die Fließen werden erneuert, neue Bänke aufgestellt, so dass bis zum Kneipp-Geburtstag am 17. Mai das Becken in frischem Glanz erstrahlt. Im Herbst soll dann die neue Kneipp-Anlage neben dem bis dahin sanierten Spielplatz am Graben eröffnet werden. Die Büste des Sebastian Kneipp ist fast war lange Zeit fast verschwunden hinter Moos und Pflanzen. Unter ihr befand sich einst ein Wassertretbecken, das dort bald wieder Menschen anlocken soll.

Kalkowski hätte es gefreut, wenn die Anlage, dessen Sanierung mit staatlichen Zuschüssen gefördert wird, bis zu Kneipps Geburtstag im Mai fertig gewesen wäre. Aber wegen der Neuanlage des Spielplatzes verzögern sich die Arbeiten. Der Verschönerungsverein hat schon mal eine Tafel an der Mauer angebracht, die auf die Kneipp-Vergangenheit hinweist. auch am Finanzamt steht eine Tafel, denn dort stand einst ein Kneipp-Heim, in dem Übernachtungen möglich waren. 1938 wurde es verkauft und der Kneippverein ein Jahr später aufgelöst.

Kneipp-Jubiläum am 17. Mai in Neuburg: Diese Veranstaltungen sind geplant

17. Mai Eröffnung des neuen Kneipp-Rundwanderweges: Wanderung über den Kneippwanderweg . Treffpunkt um 14 Uhr an der Baustelle Wassertretbecken (Spielplatz) am Graben. Führung durch Lothar Klingenberg . Wanderung vom Kneippbecken am Wolfgang-Wilhelm-Platz zum Tretbecken am Finkenstein und zurück. Strecke 11 km, Dauer ca. 4 Stunden

. um 14 Uhr an der Baustelle (Spielplatz) am Graben. Führung durch . Wanderung vom am Wolfgang-Wilhelm-Platz zum Tretbecken am Finkenstein und zurück. Strecke 11 km, Dauer ca. 4 Stunden 17. Mai Einweihung des renovierten Wassertretbeckens am Finkensteinum 15.30 Uhr

am Finkensteinum 15.30 Uhr 22. Mai Führung: Kneippbad Neuburg, Treffpunkt 14 Uhr im Neuburger Kräutergarten (Geschichte Kurbad Neuburg). Führung durch Otto Heinrich , Dauer ca. 1,5 Stunden.

14 Uhr im Neuburger (Geschichte Kurbad Neuburg). Führung durch , Dauer ca. 1,5 Stunden. 8. Juni Gymnastik, Treffpunkt 14 Uhr im Kräutergarten , Leitung Evelyne Klimosch

14 Uhr im , Leitung Evelyne Klimosch 13. Juni Vortrag „Heilpflanzen nach Sebastian Kneipp “ vorgestellt durch Sonja Herrmann , Treffpunkt 14 Uhr im Kräutergarten . Anschließend erzählt Carla Teigeler eine Heilkräuter-Geschichte.

“ vorgestellt durch , 14 Uhr im . Anschließend erzählt eine Heilkräuter-Geschichte. 21. Juni Nordic Walking von der Staustufe Bittenbrunn zum Kneippbecken am Finkenstein, Treffpunkt um 18 Uhr an der Staustufe Bittenbrunn. Die Leitung hat Evelyne Klimosch

am Finkenstein, um 18 Uhr an der Staustufe Bittenbrunn. Die Leitung hat Evelyne Klimosch 25. Juni Vortrag „Heilfasten nach Sebastian Kneipp “, um 18 Uhr im Kräutergarten durch Elfriede Müller .

“, um 18 Uhr im durch . 11. Juli Radwanderung zu den Kneippbecken in Ingolstadt und Bergheim , Abfahrt um 10 Uhr vom BSV-Sportplatz an der Grünauer Straße nach Ingolstadt zur Kneipp-Anlage am Baggersee, weiter zum Wassertretbecken in Bergheim und zurück zum BSV. Strecke 50 km. Dauer ca. 5 Stunden.

in und , Abfahrt um 10 Uhr vom BSV-Sportplatz an der nach zur Kneipp-Anlage am Baggersee, weiter zum in und zurück zum BSV. Strecke 50 km. Dauer ca. 5 Stunden. 11. Juli Vortrag „Heilpflanzen nach Sebastian Kneipp “ vorgestellt durch Sonja Herrmann , Treffpunkt 14 Uhr im Kräutergarten . Anschließend erzählt Carla Teigeler eine Heilkräuter-Geschichte.

“ vorgestellt durch , 14 Uhr im . Anschließend erzählt eine Heilkräuter-Geschichte. 16. Juli Ensemblekonzert der Stadtkapelle Neuburg, 19 Uhr Burgwehr /Dachterrasse der Stadtkapelle (ehemalige Kur-Café´). Es musizieren diverse kleinere Ensembles der Stadtkapelle, Dauer ca. 1 Stunde

/Dachterrasse der Stadtkapelle (ehemalige Kur-Café´). Es musizieren diverse kleinere Ensembles der Stadtkapelle, Dauer ca. 1 Stunde 24. Juli Wanderung über den Neuburger Kneippwanderweg , Treffpunkt ist um 14 Uhr am neuen Wassertretbecken am Graben. Führung durch Lothar Klingenberg , Kneippwanderweg vom Kneippbecken am Wolfgang-Wilhelm-Platz zum Tretbecken am Finkenstein und zurück. (ca. 4 Stunden)

, ist um 14 Uhr am neuen am Graben. Führung durch , vom am Wolfgang-Wilhelm-Platz zum Tretbecken am Finkenstein und zurück. (ca. 4 Stunden) 30. Juli Vortrag „Heilfasten nach Sebastian Kneipp “, um 18 Uhr im Neuburger Kräutergarten mit Elfriede Müller

“, um 18 Uhr im Neuburger mit 31. Juli Wanderung über den Rundwanderweg Sternschanze, Treffpunkt um 14 Uhr gegenüber Café Hertlein am Donau Kai, Führung durch Hans Reitberger , Dauer ca. 2 Stunden

um 14 Uhr gegenüber Café Hertlein am Kai, Führung durch , Dauer ca. 2 Stunden 22. August Radwanderung zu den Kneippbecken am Graben, Finkenstein und im Englischen Garten, Abfahrt um 11 Uhr vom BSV Sportplatz an der Grünauer Straße über Kreut , Fischerheim, Finkenstein, Englischer Garten zum BSV-Sportplatz. Strecke 25 km, Dauer ca. 4 Stunden

am Graben, Finkenstein und im Englischen Garten, Abfahrt um 11 Uhr vom BSV Sportplatz an der über , Fischerheim, Finkenstein, Englischer Garten zum BSV-Sportplatz. Strecke 25 km, Dauer ca. 4 Stunden 29. August Wanderung über den Rundwanderweg Sternschanze, Treffpunkt 14 Uhr gegenüber Café Hertlein am Donaukai, Führung durch Hans Reitberger , Dauer ca. 2 Stunden September/Oktober Einweihung Wassertretbecken am Graben

