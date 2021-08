Willi Schmid wird 100: "Ich habe einen guten Schutzengel"

Plus Willi Schmid aus Achhäuser feiert heute seinen 100. Geburtstag. Was der älteste Bürger aus Königsmoos und langjährige Kommunalpolitiker über die Politik von heute sagt.

Auch mit 100 Jahren interessiert sich Willibald Schmid noch für Politik und liest täglich seine Zeitung – sogar ohne Brille. „Von A bis Z – und das Wichtigste ist die erste Seite“, verrät das Urgestein der CSU Königsmoos augenzwinkernd seine Präferenz für die große Politik. Der Landwirt aus Achhäuser, der heute seinen 100. Geburtstag feiert, war selbst lange Jahre in der Lokalpolitik aktiv: 34 Jahre im Gemeinderat, davon jeweils sechs Jahre als zweiter und dritter Bürgermeister, sowie 24 Jahre im Kreistag, davon sechs im Altlandkreis Neuburg und 18 Jahre nach der Gebietsreform im Kreistag Neuburg-Schrobenhausen.