Braucht Königsmoos einen Landschaftspflegeverband?

Plus Landrat Peter von der Grün rührt jetzt direkt in den Gemeinden die Werbetrommel für einen Landschaftspflegeverband. Im Gemeinderat wurden die Vorteile dargelegt. Unter den Räten bleibt aber Skepsis.

Flächenpflege und Biodiversität sind nur zwei Aspekte, mit denen sich ein Landschaftspflegeverband beschäftigt. In der jüngsten Sitzung des Königsmooser Gemeinderates warben Landrat Peter von der Grün sowie Siegfried Geißler und Gerhard Grande von der Unteren Naturschutzbehörde dafür, dass Königsmoos einem noch zu gründenden Landschaftspflegeverband beitritt.