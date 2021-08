Dorfladen und Wohn- und Gewerbegebiet: In Königsmoos geht es voran

Plus Die Großprojekte Dorfladen Klingsmoos und Wohn- und Gewerbepark Stengelheim versprechen große Gewinne für die Gemeinde Königsmoos zu werden. Aktuelles zu den Projekten.

Der Dorfladen Klingsmoos bekommt eine E-Ladestation. Diese und weitere Neuerungen beschäftigten die Königsmooser Gemeinderäte. Darüber hinaus machten sie mit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans einen nicht unerheblichen Schritt in Richtung Wohn- und Gewerbepark Stengelheim.