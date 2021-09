Königsmoos

19:30 Uhr

Hunderten Haushalten in Königsmoos winkt schnelleres Internet

Glasfaseranschlüsse bis ins Haus winken 677 Haushalten in Königsmoos.

Plus In der Gemeinde Königsmoos soll mithilfe der Förderung durch den Freistaat beziehungsweise den Bund der Breitbandausbau vorangetrieben werden. Was das konkret für Gemeinde und betroffene Haushalte bedeutet.

Von Ute de Pascale

Hunderten Haushalten winkt schnelleres Internet: Die Königsmooser Gemeinderäte beschlossen in ihrer jüngsten Sitzung, bezüglich des Breitbandausbaus in der Gemeinde im bayerischen Förderverfahren zu bleiben. Interessant ist das vor allem für jene 677 Haushalte, die derzeit noch mit einem Anschluss unter 100 Mega-Bit pro Sekunde unterwegs sind.

