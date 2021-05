Königsmoos

18:45 Uhr

In Königsmoos ist man enttäuscht über Söders Besuch im Donaumoos

Plus Königsmooser Gemeinderäte kritisieren, dass die betroffenen Gemeinden in den Termin nicht eingebunden wurden.

Von Ute De Pascale

Massive Kritik übten die Königsmooser Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung am Besuch von Ministerpräsident Markus Söder in Langenmosen. Bürgermeister Heinrich Seißler berichtete von „heiß gelaufenen Telefonen“. Und er sei derselben Meinung wie viele der verärgerten Bürger, nämlich „dass es der Sache nicht zuträglich war, diesen Termin derart geheim zu halten“. Wenn Corona schon keine großen Versammlungen zulasse, „hätte man das definitiv anders kommunizieren können, dann hätte es bei den Betroffenen vor Ort nicht so viele Ängste geschürt“.

Themen folgen