Königsmoos-Klingsmoos

15:36 Uhr

Baustart: Spatenstich für den Dorfladen in Klingsmoos

Plus Nach vielen Jahren der Vorarbeit feierten zahlreiche Beteiligte in Klingsmoos den Baubeginn des Gemeinschaftsprojektes

Von Ute De Pascale

„Es passiert tatsächlich“, sagt der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler - beinah so, als müsse er sich selbst erst noch davon überzeugen, dass es nun endlich losgeht mit jenem Projekt, das so vielen in der Gemeinde am Herzen liegt. Jahrelang wurde am Dorfladen Klingsmoos getüftelt und geplant. Mit dem ersten Spatenstich, der am Mittwochabend in die schwarze Donaumooserde gerammt wird, sind die Klingsmooser ihrem Traum von einer Einkaufsmöglichkeit im Ort ein gewaltiges Stück nähergekommen.

