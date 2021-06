Mit Sechs vollzählig

Rat tagte in Ferienbesetzung

Lediglich sechs Gemeinderäte plus Bürgermeister – und dennoch vollzählig? Das ist auch im eigentlich inklusive der drei Bürgermeister 17-köpfigen Königsmooser Rat möglich. Und zwar dann, wenn – wie am Montag – der coronabedingt gegründete Ferienausschuss tagt. „Die erste und hoffentlich letzte Sitzung dieser Art“, merkte Bürgermeister Heinrich Seißler an; die große Runde sei ihm jedenfalls lieber.

Neben baulichen Themen galt es, zwei Zuschussangelegenheiten zu behandeln, beide mit positivem Ausgang für diejenigen, die sich finanzielle Unterstützung vonseiten der Gemeinde erhoffen. Jeder Verein, der Jugendarbeit betreibt und einem Dachverband angehört, wird mit einem Sockelbetrag von 100 Euro gefördert, zusätzlich gibt es für jeden gemeldeten Jugendlichen 15 Euro. Derzeit wäre man bei einer Gesamtsumme von 11.430 Euro, berichtete der Königsmooser Bürgermeister, allerdings stünden noch einige Vereine aus, die ihre Anträge nachreichen dürften, und die dann ebenfalls in den Genuss der Förderung kommen. Spitzenreiter hinsichtlich der Anzahl der gemeldeten Jugendlichen ist der SV Ludwigsmoos (138 Jugendliche), es folgen TSG Untermaxfeld (113), Gartenbauverein Königsmoos (83) und SV Klingsmoos (81).

Auch der Katholischen Kirchenstiftung St. Maximilian Ludwigsmoos wird ein Zuschuss gewährt. „Die haben eine riesen Sanierung vor der Brust“, berichtete Heinrich Seißler. Geplant ist die Renovierung der Kirche mit Neugründung des Chorraumes durch Ersetzen der aus dem Jahr 1841 stammenden Holzpfähle. Bis zu 1,5 Millionen Euro an Kosten könnten dadurch auf die Kirchenstiftung zukommen. Zwar seien auch anderweitig Förderungen zu erwarten, allein bis zu 70 Prozent durch die Diözese, berichtete Heinrich Seißler, dennoch werde ein „nicht unerheblicher Betrag“ bei der Kirchengemeinde verbleiben. Und ebendieser wird nun mit Zustimmung des Ferienausschusses mit zehn Prozent von der Gemeinde bezuschusst.

Auch zwei personelle Veränderungen verkündete Seißler: Elke Schmid-Weiß übernimmt die Rentenstelle von Brigitte Hartwig, die ab 1. Juli in die Freistellungsphase der Altersteilzeit geht. Das Amt der Seniorenbeauftragten übergibt Auguste Schmid an Gabriele Fröhlich.