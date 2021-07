"Öl-Scheichs der Zukunft“: Königsmoos ebnet den Weg für Solaranlagen

Plus Die Königsmooser Gemeinderäte entschieden mehrheitlich, interessierten Grundstückseigentümern Möglichkeiten zu eröffnen, Photovoltaikanlagen umzusetzen. Der Bürgermeister spricht von einer schwierigen Entscheidung.

Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung klimaneutrales Königsmoos: eine „schwierige Entscheidung“, die sich „zweifellos auf unsere Gemeinde auswirkt“, beschrieb Bürgermeister Heinrich Seißler das Thema Freiflächen-Photovoltaik, mit dem sich die Königsmooser Gemeinderäte in einer Sondersitzung befassten. Bei zwei Gegenstimmen sprachen sich 14 Räte für ein Entwicklungskonzept der Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt inklusive Potenzialflächen als Grundlage für das weitere Vorgehen aus.