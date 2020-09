vor 5 Min.

Königsmoos beschließt Kaltes Nahwärmenetz

In den Baugebieten Kirchfeld und Bürgermeister-Bitterwolf-Straße wird es eine zentrale Geothermie-Versorgung geben. Mit welchen Kosten Bauherren dafür rechnen müssen

Von Andrea Hammerl

Effiziente, umweltfreundliche Energie für die Neubaugebiete Kirchfeld und Bürgermeister-Bitterwolf-Straße – damit beschäftigt sich der Königsmooser Gemeinderat schon seit geraumer Zeit und beschloss nun die Umsetzung des Kalten Nahwärmenetzes. Damit können die Häuser sowohl im Winter geheizt als auch im Sommer gekühlt werden. Baubeginn soll im kommenden Frühjahr sein.

Laut Machbarkeitsstudie der Firma tewag (Technologie-Erdwärmeanlagen-Umweltschutz GmbH) ist Geothermie an beiden Standorten sowohl von genehmigungsrechtlicher als auch technischer Seite her möglich. „Mit einer Einschränkung: Am Kirchfeld fehlen uns 2000 Quadratmeter“, sagte Projektbetreuer Fabian Haindl, „aber das ist mit Bürgermeister Heinrich Seißler geklärt“. Es gebe noch Reserveflächen.

Gefördert wird die Nahwärme mit 60 Prozent Zuschuss bei der Planung und 50 Prozent für die Umsetzung. Dafür hat die Gemeinde nun vier Jahre Zeit – mit der Option, noch einmal um zwei Jahre zu verlängern. Empfohlen wird eine zentrale Erdsondenlösung mit einer Bohrtiefe von 71 Metern in der Bürgermeister-Bitterwolf-Straße und 65 Metern am Kirchfeld. Eine Brunnenanlage wäre zwar aufgrund des hohen Grundwasserstandes im Donaumoos theoretisch die interessanteste Lösung, doch aufgrund eines zu hohen Mangangehalts des Wassers müsste mit frühzeitiger Brunnenalterung gerechnet werden, erläuterte Geologin Simone Walker-Hertkorn, die verschiedene Varianten vorstellte.

So hatte das Büro Vor- und Nachteile von zentralen Erdwärmesonden auf einem gemeinsamen Sondenfeld mit dezentralen Erdwärmesonden auf den einzelnen Grundstücken der Bauherren sowie alternativ Erdkörbe – wiederum zentral und dezentral – verglichen. Kriterien waren neben den Grundstücks- und Bohrfeldgegebenheiten auch passive Kühlung, das Verfahren und der Aufwand für die Bauherren.

Den rechnete Kaindl am Beispiel eines KfW55-Einfamilienhauses mit PV-Anlage vor. An Erschließungskosten fallen einmalig 20 Euro pro Quadratmeter Grundstück an. Hinzu kommen in der Variante „Einmalzahlung“ ein Grundpreis von 50 Euro pro Monat plus einmalig 20.000 Euro für Wärmepumpe, Hausanschluss und Photovoltaikanlage. Wer sich für die Variante „monatliche Zahlung“ entscheidet, zahlt dieselben Erschließungskosten plus zehn Jahre lang monatlich 235 Euro, danach fallen auch hier 50 Euro Grundpreis monatlich an.

Die Kosten fand Gemeinderat Markus Appel zu hoch. Allein für die höheren Erschließungskosten von 10.000 Euro bei einem 500 Quadratmeter-Grundstück und die Einmalzahlung könne sich der Bauherr leicht eine Luft-Wärmepumpe kaufen, meinte er. Worauf die Referenten auf höhere laufende Kosten einer Luftwärmepumpe verwiesen – langfristig rechne sich deshalb der Anschluss an das Kalte Nahwärmenetz. Reiner Huber betonte, er sei grundsätzlich für das Nahwärmenetz, wollte aber Argumentationshilfen, um die Häuslebauer überzeugen zu können, „dass das das Beste und Günstigste ist“. Peter Mießl versprach eine Bürgerversammlung, in der die Kosten verschiedener Heizungen gegenübergestellt werden. Immer wieder führten die Referenten auch die Nachhaltigkeit ins Feld.

„Selbst wenn es kostenneutral wird, sollten wir klarstellen, dass wir in unserem Baugebiet keine Ölheizungen wollen“, stellte Bürgermeister Seißler klar. Bernd Felbermaier fragte, ob die Erschließungskosten steigen für den Fall, dass sich einzelne Bauherren nicht anschließen lassen wollen. „Die 20 Euro pro Quadratmeter zahlt jeder“, antwortete Manfred Rößle von der Bürgerenergiegenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen, die zehn Jahre lang Eigentümer des Nahwärmenetzes bleibt, damit die Anlage gefördert werden kann. Sonst sei die Kalte Nahwärme nicht kalkulierbar, sagte Peter Mießl, der betonte, die Anlage sei CO2-neutral. „Etwas Besseres gibt es derzeit nicht.“

