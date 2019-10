vor 33 Min.

Königsmoos sagt Rasern den Kampf an

Plus Neuralgische Punkte, an denen Autofahrer in der Gemeinde die Geschwindigkeit überschreiten, gibt es viele. Nun bauen die Räte auf eine Messtafel.

Von Fabian Kluge

Die Bedingungen für Hobby-Rennfahrer könnten in Königsmoos kaum besser sein: kilometerlange, kerzengerade Straßen, dazu wenig Verkehr. Wo gibt es das heutzutage schon noch? Auf den meist überfüllten Autobahnen und Bundesstraßen jedenfalls nicht. Und so scheint der ein oder andere Autofahrer zu vergessen, dass auch ein Muster-Straßendorf wie Königsmoos eine geschlossene Ortschaft ist: Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde.

Jedes Jahr gebe es zwei bis drei Autofahrer, die mit über 100 Kilometern pro Stunde durch die kommunale Verkehrsüberwachung geblitzt werden, erinnert sich Geschäftsleiter Gerhard Ottillinger. „Im vergangenen Jahr war der Schnellste mit 111 Sachen unterwegs.“ Deshalb haben die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag entschieden, wieder einmal gegen Raser vorzugehen. Königsmoos legt den Fokus auf die Ortseingänge Mit einer mobilen Geschwindigkeitsmessung will die Gemeinde den Druck auf zu schnelle Autofahrer weiter erhöhen. Rund 3500 bis 4500 Euro kostet ein solches Gerät, an dem wohl jeder Autofahrer schon einmal vorbeigekommen ist. Je nach Modell zeigt es die Geschwindigkeit und einen freundlichen oder traurigen Smiley oder es erscheint das Wort „Danke“, wenn sich die Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. „Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn ein roter Smiley kommt“, beschrieb Bürgermeister Heinrich Seißler (FW) den Nutzen der Anlage während der Sitzung. Und auch Gemeinderat Karl Klink (Bürgergemeinschaft) gab zu: „Ich bremse gleich ab, wenn ich an dem Gerät vorbeifahre“ – und das, obwohl für Raser kein Bußgeld fällig wird. Klink geht sogar noch einen Schritt weiter. Er schlug vor, dass an jedem Ortseingang Tempo 50 auf die Straße geschrieben wird. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Im Fokus stehen wohl zunächst die Ortseingänge aus den Richtungen Neuburg, Pöttmes und Berg im Gau. Dort vermutet die Gemeinde die meisten Raser. „Erst ist dort 100 und dann plötzlich 50. Vor allem in der Nacht sind da viele zu schnell unterwegs, glauben wir“, erklärt Ottillinger. Königsmoos gegen Raser: Kommunale Blitzer sollen profitieren Einige Gemeinderäte waren von der Idee einer mobilen Geschwindigkeitstafel trotzdem wenig angetan. Erhard Berger (SPD) verwies beispielsweise darauf, dass die Gemeinde schon einmal schlechte Erfahrungen mit einer solchen Anlage gemacht habe. Zur Erinnerung: 2011 war die Anlage schon nach zwei Jahren wieder kaputt. Reiner Huber (FW) betonte indes, dass der Bauhof viel Arbeit hätte, da er die Messtafel ständig umstellen müsste. Doch genau darin sieht Bürgermeister Seißler den Vorteil: „Wenn es immer wieder umgestellt wird, ist diese Methode am nachhaltigsten. Die Autofahrer stumpfen sonst zu schnell ab.“ Damit die Kommune auch anderweitig von der Messanlage profitiert, schlug Gemeinderat Josef Kraus (FW) vor, sich für ein Gerät zu entscheiden, das gespeicherte Daten auch gleich auswertet. Die Gemeinde hätte damit nicht nur eine Übersicht, wie schnell manche Autofahrer waren, sondern auch wie viele Autos an der Messstelle vorbeigefahren sind. „Damit könnten wir unsere kommunale Verkehrsüberwachung optimieren“, erklärte er. Weitere Maßnahmen gegen Raser gibt es in der Gemeinde zunächst nicht. Blumenkübel oder kleinere Hügel, die die Autofahrer ausbremsen, hätten auch Nachteile, sagt Ottillinger: „Zum einen werden die für den Winterdienst zum Problem. Zum anderen bedeuten so kleine Erhebungen natürlich zusätzlichen Lärm für die Anwohner.“ Insgesamt sprach sich das Gremium mit 13:2 Stimmen dafür aus, sich eine mobile Geschwindigkeitstafel anzuschaffen.

