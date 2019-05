15.05.2019

Königsmoos setzt auf Sickerbecken

Gemeinde berät über Straßenentwässerung der Neubaugebiete

Wie soll die Straßenentwässerung in den beiden Neubaugebieten „Bürgermeister-Bitterwolf-Straße“ und „Kirchfeld“ ablaufen? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Königsmooser Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag. Das Ingenieurbüro Tremel aus Augsburg hat für das Gremium drei Varianten ausgearbeitet.

Als erste Möglichkeit schlug das Büro Rigolen vor. Das sind Rohre, die unter der Straße verlaufen. Die Kommunalpolitiker waren von dieser Idee jedoch wenig überzeugt. Bernd Felbermaier (CSU) sagte beispielsweise: „Wir sollten nicht unter die Straße gehen.“ Zustimmung bekam er vom Dritten Bürgermeister Gerhard Edler von der Bürgergemeinschaft: „Die Rigolen benötigen die meiste Pflege.“

Die zweite Variante des Ingenieurbüros sah Sickermulden neben der Straße vor. Dazu müsste man die Straße um drei Meter verlängern, zwei Meter davon würde die Mulde in Anspruch nehmen. Josef Kraus (FW) erkannte dabei eine Gefahr: „Wenn im Winter die Mulden zufrieren, haben die Leute das Wasser in ihren Häusern.“ Das Gremium lehnte also auch diese Option ab.

Die Gemeinderäte plädierten letztlich einstimmig für die dritte Variante: Sickerbecken mit Regenwasserkanal. „Die Regenbecken haben sich in der Vergangenheit bewährt“, erklärte Felbermaier sein Votum und Kraus stellte klar: „Wir sollten auf einen Regenwasserkanal setzen. Beim Thema Entwässerung müssen wir uns die sichere Variante leisten.“ Auch Bürgermeister Heinrich Seißler (FW) zeigte sich nach der Abstimmung zufrieden: „Dann halten wir das Wasser schon einmal raus aus den Baugebieten und die Variante hat sich schließlich bewährt.“ Diese kostet in der „Bürgermeister-Bitterwolf-Straße“ rund 400.000 Euro, im Kirchfeld etwa das Doppelte. Das seien aber lediglich Schätzungen und die Kosten werden auf die Bauherren umgelegt, erklärte Seißler. (klu-)

