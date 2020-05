Königsmoos vereidigt seine neu gewählten Volksvertreter

Plus In Königsmoos stehen künftig Marco Stemmer und Jürgen Bolleininger dem Bürgermeister zur Seite. Aus dem Gemeinderat scheiden vier Mitglieder aus.

Marco Stemmer ( CSU) und Jürgen Bolleininger (BGK) stehen Heinrich Seißler (FW) in den kommenden Jahren als Bürgermeister stellvertretend zur Seite. Das entschieden die Königsmooser Gemeinderäte in ihrer konstituierenden Sitzung am Montag, die coronabedingt in der Schulturnhalle stattfinden musste. Zuvor verabschiedete sich das Gremium von seinen ausscheidenden Mitgliedern.

Und das ging offenbar flotter über die Bühne als geplant, sodass es Heinrich Seißler ein klein wenig zu wurmen schien, nicht doch ein paar Anekdoten aus den vergangenen Jahren mitgebracht zu haben. Zu erzählen, so Seißler schmunzelnd, gäbe es da nämlich „einiges“. Sobald möglich, werde eine gesellige Runde nachgeholt, versprach der Königsmooser Bürgermeister, zunächst würden die ausscheidenden Mitglieder aber erst einmal offiziell verabschiedet.

Bürgermeister Heinrich Seißler verabschiedete aus dem Gremium (im Uhrzeigersinn von links oben) Hubert Baudisch, Gerhard Edler, Gabriela Fröhlich und Karl Klink. Bild: Ute De Pascale

Wechsel im Gemeinderat Königsmoos

Gabriela Fröhlich gehörte in ihrer zwölfjährigen Amtszeit dem Rechnungsprüfungs- sowie dem Personal- und Finanzausschuss an, ihre „konstruktive und ruhige Art“ werde ihm fehlen, gestand Seißler. Auf jeweils 24 Jahre im Gemeinderat blicken Karl Klink und Gerhard Edler zurück. Klink engagierte sich im Grundstücks- und Bauausschuss. Edler war im Rechnungsprüfungsausschuss, als Verbandsrat in der Arnbachgruppe sowie als dritter Bürgermeister aktiv. Der bisherige Vizebürgermeister Hubert Baudisch gehörte in seinen 18 Jahren im Königsmooser Gemeinderat dem Rechnungsprüfungs- sowie dem Personal- und Finanzausschuss an, war Jugendreferent und brachte sich ebenfalls als Verbandsrat in der Arnbachgruppe sowie im Schulverband Karlshuld ein.

„Geprägt waren die vergangenen sechs Jahre durch viele Baumaßnahmen“, so Seißler. Neben Brückenbau, Schulsanierung, der Errichtung von Geh- und Radwegen oder Baugebietsausweisungen habe man „gefühlt ständig entweder eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten gebaut“, blickte Seißler zurück. Ausschließlich „offen, ehrlich und konstruktiv“ habe der Rat zusammengearbeitet, ausnahmslos mit dem Ziel einer „positiven Entwicklung unserer Gemeinde“. Das somit Erreichte „ist hoffentlich aus eurer Sicht eine kleine Entschädigung für die vielen ehrenamtlichen Stunden“, gab er den ausscheidenden Mitgliedern mit auf den Weg. Allein in den vergangenen sechs Jahren habe sich das Arbeitspensum – die Ausschüsse nicht mitgerechnet – in 78 Sitzungen auf beinahe 200 Stunden addiert, so Seißler. Explizit bedankte sich der Königsmooser Bürgermeister auch bei seinen bisherigen Stellvertretern Hubert Baudisch und Gerhard Edler: „Ihr wart immer für ein Gespräch mit mir bereit, wenn mir für eine Entscheidungsfindung eure Meinung wichtig war.“

Ins Gremium aufgenommen wurden (im Uhrzeigersinn von links oben): Philipp Klink, Hans-Peter Schnepf, Alexander Edler (alle Bürgergemeinschaft Königsmoos) und Kevin Schmidl (AfD). Bild: Ute De Pascale

Vier Stellvertreter für Bürgermeister Heinrich Seißler

Wo zwei gehen, braucht es freilich neue Köpfe. Während die Wahl von Marco Stemmer zum Vizebürgermeister einstimmig über die Bühne ging, entschieden sich bei der Wahl des dritten Bürgermeisters zwölf der Königsmooser Räte für Jürgen Bolleininger, eine Stimme erhielt Andreas Völler (FW), zwei waren ungültig. Wie in den vergangenen Jahren wolle man darüber hinaus zwei weitere Stellvertreter bestellen, verkündete Heinrich Seißler. Die Gemeinderäte waren gleicher Meinung – und machten Josef Kraus (FW) und Stefan Schnell (CSU) zu Bürgermeister Numero vier und fünf.

Den vier neuen Gemeinderäten – Philipp Klink, Hans-Peter Schnepf, Alexander Edler (alle Bürgergemeinschaft Königsmoos) und Kevin Schmidl (AfD) – riet Seißler, „ein offenes, ehrliches Verhältnis untereinander und zu den Bürgern zu pflegen“. Nicht immer würden Entscheidungen bei allen gleichermaßen auf Verständnis stoßen. Deshalb wünscht sich Seißler für die künftige Zusammenarbeit: „Tragt diese Entscheidungen, die mit der Mehrheit des Gemeinderates entstanden sind, mit!“