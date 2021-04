Königsmoos will Kulturgüter zur Donaumoosgeschichte bewahren

Plus Einigkeit herrschte in Königsmoos beim Thema „Sonderumlage Museumsdepot“. Bei einem anderen Tagesordnungspunkt überstimmte das Gremium den Bürgermeister dagegen deutlich.

„Auf verlorenem Posten“ wähnte sich der Königsmooser Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung, stimmte Heinrich Seißler doch als Einziger für die Anschaffung der zwar etwas teureren, aus seiner Sicht jedoch „gefälligeren“ Straßenlampen für das Baugebiet Bürgermeister-Bitterwolf-Straße.

„City Light Plus“ für Baugebiet Bürgermeister-Bitterwolf-Straße

Die sind mit dem klangvollen Namen „City Light Plus“ betitelt und kosten rund 8300 Euro mehr als ihre günstigeren Pendants, die inklusive Minisäulen für das Nahwärmenetz 63.900 Euro brutto teuren Modelle „Signify Micro Luma“. Genau für jene konnten sich die übrigen Gemeinderäte dann allerdings sehr wohl erwärmen – und das nicht nur wegen des Preises (der Energieverbrauch beider Modelle ist ähnlich), sondern auch wegen der passenderen Ausleuchtung, die diese ihrer Meinung nach zu bieten haben. Und was die Ästhetik betrifft: Wer beachte schon Straßenlampen so genau? So jedenfalls die Meinung mehrerer Gemeinderäte. Die Bayernwerk Netz GmbH hatte das Angebot für 24 Brennstellen im Neubaugebiet Bürgermeister-Bitterwolf-Straße erstellt.

Wesentlich mehr Erfolg hatte der Königsmooser Bürgermeister beim nächsten Thema. Hier folgten sämtliche Gemeinderäte seiner Bitte, sich pro „Sonderumlage Museumsdepot“ auszusprechen, um wertvolle Kulturgüter zur Donaumoosgeschichte zu bewahren. Geschätzte Gesamtkosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren sei quasi unmöglich, beteuerte Seißler, der ja bekanntermaßen Vorsitzender der Stiftung Haus im Moos ist.

Über sieben Jahre soll die Sonderumlage laufen. Auf die Träger der Stiftung entfielen somit folgende Anteile: auf die Gemeinden Königsmoos und Karlskron je 22.000, auf Karlshuld 29.000, auf Landkreis und Bezirk Oberbayern je 150.000 Euro jährlich. „Wir wissen, es ist viel, viel Geld“, auch klopfe man „natürlich noch sämtliche anderen Fördertöpfe ab“, versicherte Seißler. Allerdings sollten die auch von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern sowie der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern als „hoch schützenswertes Kulturgut von höchster Bedeutung für das Donaumoos“ eingestuften Exponate doch unbedingt erhalten werden. Seit Jahrzehnten arbeitet die Stiftung Donaumoos mit dem Kulturhistorischen Verein Donaumoos daran, Kulturgüter zur Moosgeschichte zu sammeln, zu erhalten und im Freilichtmuseum Haus im Moos zu präsentieren.

Neues Museumsdepot für Kulturgut: Karlshulder Putzerei nicht mehr lange zur Verfügung

Um sie auch für kommende Generationen zu bewahren, sollen sie fachgerecht katalogisiert, inventarisiert, konserviert und schließlich verwahrt werden. Ohne zusätzliches Fachpersonal, Zwischenlagerflächen für die Bearbeitung und vor allem ohne ein neues Museumsdepot sei das nicht zu schaffen, bekräftigte Seißler einmal mehr. Möglichst rasch in das Projekt einzusteigen sei aus mehreren Gründen vonnöten, so Seißler weiter.

Das derzeitige Haupt-Lagergebäude der Sammlung, die Karlshulder Putzerei, stehe nicht mehr lange zur Verfügung. Ferner wolle man auf die Expertise von Museumsleiter Fritz Koch, der den Aufbau der Sammlung in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich betreut habe und die Geschichte hinter jedem der Exponate kenne, nicht verzichten. Das Ganze jedoch „in zwei Jahren stehen zu haben, ist illusorisch“, sagte Seißler. Zeitlich sei eher von einem Rahmen von fünf Jahren die Rede.

