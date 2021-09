50.000 Euro Schaden: Zwei Autos kollidieren bei Kösching

Bei einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge in Kösching wurden zwei Personen schwer verletzt und vier Personen leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Bei Kösching hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. So lautet der Polizeibericht. Von der Römerstraße aus Richtung Brunnhauptener Weiher kommend fuhr eine 54-Jährige gegen 15.50 Uhr mit ihrem Audi in den Einmündungsbereich zur Nordtangente ein und übersah eine von links kommenden 44-Jährige, die Vorfahrt hatte.

Die 44-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit ihrem Volvo die Nordtangente in Richtung Lenting und erfasste im Einmündungsbereich das von rechts kommende Fahrzeug mit der rechten Front ihres Volvo ebenfalls im Frontbereich. Die 44-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug anschließend nach links von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feldweg zum Stehen. Schwer verletzt wurden hierbei die beiden Fahrzeugführerinnen.

Leicht verletzt wurden die vier weiteren Insassen im Auto der 54-Jährigen. Alle wurden mit Rettungswägen in die umliegenden Krankenhäuser gefahren. Es entstand ein Schaden von über 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Kösching unterstützte bei der Sperrung und der Reinigung der Fahrbahn. Die Nordtangente musste für etwa 2,5 Stunden komplett gesperrt werden. (nr)