Einbruch in Einfamilienhaus in Kösching: Kripo sucht Zeugen

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Kösching eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Vergangenen Samstag wurde in Kösching in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden.

Bewohner eines Einfamilienhauses im Ludwigsgraben in Kösching haben laut Polizei am Samstag, 11. September, einen Einbruch festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen in der Zeit von 14.30 Uhr bis 24 Uhr in das freistehende Haus ein.

Einbruch in Einfamilienhaus in Kösching: Täter öffneten gewaltsam Türe

Hierzu wurde zunächst eine Gartenmauer überstiegen. Im Anschluss gelangten die Täter auf die Dachterrasse, wo sie eine Türe gewaltsam öffneten. Nachdem im Inneren mehrere Zimmer durchsucht wurden, flüchteten die Einbrecher unerkannt mit geringwertiger Beute.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter Telefon 0841/93430 zu melden. (nr)