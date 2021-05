Holzlaster kippt am Kreisverkehr bei Kösching um

Ein Kreisverkehr bei Kösching ist dem Fahrer eines Holzlasters zum Verhängnis geworden. Der Laster kippte um, die Holzstämme rollten davon.

Am Mittwochabend ist ein Lastwagenfahrer am Kreisverkehr bei Desching (Kreis Eichstätt) ins Bankett gekommen, woraufhin sein Sattelzug umkippte. Die geladenen Holzstämme rollten dabei in den Straßengraben.

Der Fahrer eines Holzlasters ist bei Kösching in einem Kreisverkehr aufs Bankett geraten, der Laster ist umgekippt. Foto: Heinz Reiß

Der 33-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. (nr)

