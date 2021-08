Tödlicher Unfall in Kösching: Bruder fährt Schwester an

Beim Ausparken klemmte ein 77-Jähriger aus Kösching seine Schwester mit dem Auto ein. Die 80-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am Montag im Markt Kösching. Dabei verlor eine 80-jährige Seniorin ihr Leben.

Wie die Polizei mitteilt, zog sich die alte Dame so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unglücksstelle verstarb. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm noch am Vormittag des gestrigen Tages die weiteren Ermittlungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verwechselte der 77-jährige Bruder der Rentnerin beim Ausparken aus der Hofeinfahrt vermutlich Brems- und Gaspedal seines Automatik-Fahrzeuges. Aufgrund dessen erfasste er seine Schwester frontal, sodass diese zwischen dem Auto und einer Wand eingeklemmt wurde.

Die 80-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, derer sie noch vor Ort trotz eingeleiteter Reanimation erlag. Der 77-Jährige verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus ärztlich behandelt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zudem ein unfallanalytisches sowie ein technisches Gutachten angeordnet. (nr)