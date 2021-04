Kolpinghaus Neuburg: Maximal 37 Personen und ständig lüften

Plus Gesundheitsamt in Neuburg gibt bekannt, was im Kolpinghaus für Ausschuss- oder Stadtratssitzungen möglichn ist. Deshalb wird der Stadtrat in die Parkhalle wechseln, wo im Foyer das Schnelltestzentrum auf den Startschuss wartet.

Wenn der Verkehrsausschuss des Stadtrates sich am Mittwoch im Kolpinghaus zu seiner nächsten Sitzung trifft, dürften sich dort erfahrungsgemäß ungefähr 20 Personen im Saal befinden. Ist es so, dann müsste sich keiner der Anwesenden Sorgen machen, dass er im Falle eines Corona-Infizierten unter ihnen 14 Tage in Quarantäne müsste. Das erfuhr Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in einem Antwortschreiben auf seine Nachfrage von Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Donhauser.

Hintergrund der Anfrage des OB war die Allgemeinverfügung „Isolation“, mit der, wie berichtet, die Kriterien für Corona-Kontaktpersonen angepasst werden. Wie Gmehling erfuhr, können sich angesichts des Raumvolumens maximal 37 Personen im Saal des Kolpinghauses aufhalten. Aber nur dann, wenn jeder Person zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen und durchgehend gelüftet wird.

Beim Verkehrsausschuss sollten die Vorgaben zu den Kontaktpersonen im Neuburger Kolpinghaus eingehalten werden können

Diese Vorgaben sollten beim Verkehrsausschuss eingehalten werden können, wenn der Oberbürgermeister, zwölf Stadträte, die Vertreter der Stadtverwaltung und die der Presse anwesend sein werden. Dass zu der Sitzung viele Bürger kommen werden, ist nicht zu erwarten.

Thema am Mittwoch ist unter anderem ein Antrag von Verkehrsreferent Bernhard Pfahler. Als neuer Fahrradbeauftragter würde er die Mitgliedschaft der Stadt Neuburg in der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ für sinnvoll erachten. Er sieht darin einen Nutzen und eine Ergänzung zu seiner neuen Tätigkeit. Stimmt der Ausschuss dem Antrag zu, muss der Stadtrat noch eine Grundsatzentscheidung für die Radverkehrsförderung treffen. Als Jahresbeitrag würden 2500 Euro fällig. „Wir haben, was das Fahrradfahren in Neuburg angeht, zwar schon Gutachten“, sagt OB Gmehling. Aber grundsätzlich verweigern will er sich dem Antrag nicht.

Anders sieht es da bei Anträgen von Linken-Stadtrat Michael Wittmair aus, die einmal mehr im Zusammenhang mit einem Einbahnstraßenring stehen oder sich um die Optimierung der Ampelanlagen drehen. Darüber hinaus geht es im Ausschuss noch um einen Beschilderungsplan für das Quartier Schießhausstraße, mit dessen Sanierung gerade in der Hadergasse begonnen wurde. Außerdem noch um einen Antrag für die Sperrung von Sternstraße/Grüner Bug/Schwemmstraße für den öffentlichen Verkehr und die Errichtung eines Fußgängerüberwegs am Wolfgang-Wilhelm-Platz.

In der Neuburger Parkhalle ist ausreichend Raumvolumen für die Sitzung des Stadtrates

Während also für den Verkehrsausschuss die Sitzung im Kolpinghaus keine Quarantäne-Gefahr darstellen sollte, sieht es mit der Sitzung des Stadtrates am 27. April schon anders aus. Da wird es mit den maximal 37 Personen schon arg knapp, weshalb der Oberbürgermeister bereits den Umzug in die Parkhalle plant. Dort dürfte es angesichts des Raumvolumens und der zusätzlichen Möglichkeiten zum Lüften für jeden der Anwesenden ausreichend Platz geben, um die vorgeschriebenen Regeln einhalten zu können.

„Außerdem soll bis 26. April ja auch das Schnelltestzentrum im Parkbad-Foyer in Betrieb gegangen sein, was allen Besuchern der Stadtratssitzung ein weiteres Stück Sicherheit gegeben kann“, verdeutlicht Oberbürgermeister Gmehling. Deshalb fragt er sich auch, warum das mit der Eröffnung nicht schneller geht. Laut seiner Aussage fehlten für die Inbetriebnahme des Zentrums eigentlich nur noch die letzten Unterschriften aus dem Landratsamt und die notwendige EDV, die das Kreiskrankenhaus liefern soll. Die nötigen Mitarbeiter hat Bernhard Pfahler vom BRK, das das Schnelltestzentrum betreiben wird, bereits zusammen.

30-köpfiger Stadtrat soll in nächster Zeit auf den Ferienausschuss mit zwölf Personen plus Neuburger Oberbürgermeister reduziert werden.

In der Sitzung soll der Stadtrat dann beschließen, dass in nächster Zeit anstatt seiner Stelle nur noch der zwölfköpfige Ferienausschuss zusammentritt, bis sich die Infektionslage gebessert hat. Hybridveranstaltungen, wie sie von der Grünen-Fraktion favorisiert werden, seien für Gmehling wegen der „technisch extrem schwierigen Umsetzung“ keine Alternative. Ein Teil der Stadträte wäre vor Ort und damit weiter einer Gefahr ausgesetzt, die anderen zu Hause. Es bräuchte verschiedene Systeme für eine Übertragung, weil nicht jeder öffentlich sicht- und hörbar sein möchte. Das mache keinen Sinn.

Für die Grünen dagegen sei die Hybridlösung „ein wirklich zuverlässiger Schutz vor einer Infektion. Es wäre den Bürgern doch schwer vermittelbar, wenn wir trotz dieser neuen Möglichkeit zu unser aller Schutz stattdessen quasi auf ’das Analogum zum Faxgerät’, den Ferienausschuss, in der Pandemiebekämpfung zurückgreifen“, schreibt Fraktionssprecher Gerhard Schoder in seinem Antrag.

