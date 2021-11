Dramatische Corona-Lage: Landrat Peter von der Grün muss endlich tun, was nötig ist

Plus Landrat Peter von der Grün macht in der sich zuspitzenden Corona-Krise alles, was erlaubt ist - jedoch nicht alles, was nötig ist. Doch was hat diese Einstellung mit der Realität zu tun?

Alles tun, was erlaubt ist, ist das eine. Alles tun, was nötig und möglich ist, das andere. Nicht zuletzt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erlebt gerade eine dramatische Entwicklung der Corona-Lage. Die Krankenhäuser schlagen Alarm, melden nahezu volle Intensivbetten, verschieben bereits alle unkritischen Operationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen