Ein Wahlkampf der besonderen Art - auch im Raum Neuburg/Ingolstadt

Plus Es ist eine besondere Bundestagswahl, die ihren Abschluss findet. Nach 16 Jahren Angela Merkel, die national und international bleibende Spuren hinterlässt, wird nun eine neue Ära eingeläutet.

Wer den Anfang macht, diese zu prägen, ist völlig offen. Alle Wahlberechtigten bei uns im Land haben die Wahl und sollte diese auch nutzen. Am Sonntagabend werden wir ein Stück weit schlauer sein.