Halteverbot im Sehensander Weg: Eine übertriebene Maßnahme

Plus Seit dem Neubau der Paul-Winter-Realschule gibt es im Sehensander Weg in Neuburg ein generelles Halteverbot. Das ist für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Unternehmer unzumutbar.

Verkehrsberuhigung ist wichtig und gut, jedoch nicht, wenn sie auf dem Rücken der Anwohner und Gewerbetreibenden ausgetragen wird. Betrachtet man die eh schon sehr angespannte Parksituation um den Neuburger Bahnhof, ist es schier unverständlich, wie der Sehensander Weg mit einem kompletten Halteverbot an beiden Straßenseiten versehen werden konnte.