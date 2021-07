Jetzt weiter mit Nachdruck für die zweite Donaubrücke in Neuburg

Plus Der Erörterungsbericht bestätigt die Ost-Variante als beste Lösung für Neuburg. Es fällt dem ein oder anderen Stadtrat schwer, dies zu akzeptieren.

Es ist im Grunde keine Überraschung, was die Untersuchungen der Fachbüros beim Vergleich von acht Brückenvarianten zutage gebracht haben. Die große Osttangente würde der Stadt Neuburg unterm Strich am meisten Entlastung und Entwicklungsmöglichkeiten bringen. Auch dass diese Lösung im Vergleich zu einer Donauquerung im Westen günstiger kommen würde, war angesichts der Dimensionen zu erwarten. Ebenfalls nicht überraschend ist es aber , dass sich die Gegnerinnen und Gegner eines Brückenschlags im Osten nicht von den Ergebnissen der Gutachten überzeugen lassen werden.