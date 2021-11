Landkreis als Träger des Neuburger Krankenhauses: Eine Chance wäre es allemal

Plus Das Neuburger Engagement der Katholischen Jugendfürsorge ist gescheitert. Jetzt bekommt eventuell der Landkreis die Möglichkeit, es besser zu machen.

Nur viereinhalb Jahre nach der Übernahme der Kliniken St. Elisabeth wirft die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg hin, zieht sich als Gesellschafter des Neuburger Ordenskrankenhauses zurück. Völlig überraschend kommt der Entschluss zumindest aus Sicht der Augsburger nicht. Dies nicht nur wegen der unerfüllten Hoffnung auf wirtschaftliche Rentabilität. Denn schon bald nach der Übernahme gab es Probleme vielfältiger Art, die sich bis jetzt hinziehen.