Neuburg braucht Mut zur neuen Brücke und zur Ostumgehung

Plus Neuburg braucht diese zweite Donaubrücke dringend. Warum die Stadt auf ihrem Weg Unterstützung verdient hat und die Osttangente wohl eine letzte Möglichkeit darstellt.

Neuburg braucht diese neue Donaubrücke dringend. Wer von Norden in die Stadt kommt, fährt auf die Schlossmauer und S-Kurve beim früheren Calligaro zu – wie vor 100 Jahren. Die schwäbische Landesplanungsstelle hat Neuburg bereits 1963 dringend zu einer zweiten Brücke geraten.