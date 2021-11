Neuburger Volksfest: Es muss sich etwas ändern

Plus Das Neuburger Volksfestes verliert Jahr für Jahr ein Stück an Bedeutung. Um das älteste und traditionsreichste Fest in der Stadt erfolgreich zu erhalten, muss an der Schraube gedreht werden.

Weiterlaufen lassen, wie es ist, um eher früher als später doch erkennen zu müssen, dass es so keinen Sinn mehr macht? Oder einen radikalen Schnitt machen, um das Neuburger Volksfest auf neue, attraktivere Beine zu stellen, mit der Chance, das Geschäft wieder deutlich anzukurbeln. Es ist alles andere als eine leichte Entscheidung. Doch wer die Neuburger Wiesn in den vergangenen Jahren besucht hat, dürfte nicht lange überlegen müssen.

