Reichskriegsfahne in Rohrenfels: Erst denken, dann schwenken

Plus Fankultur ist gut und wichtig. Warum eine Reichskriegsfahne am Spielfeldrand aber nichts zu suchen hat.

Fußball kann und sollte emotional sein, auch in der Kreisklasse. Mitfiebern mit dem eigenen Team, Wut, Jubel, Freude, Tränen: Das alles macht den Sport aus, vor allem bei Derbys. Und auch Fahnen sind elementarer Teil einer gelebten Fankultur – ob in der Südkurve oder am örtlichen Spielfeldrand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen