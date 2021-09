Rennertshofer Gemeinderat wegen Haltung bedroht: Das geht eindeutig zu weit

Plus Es ist keine neue Erfahrung, dass Hetze und Gewalt in unserer Gesellschaft zunehmen. Angriffe gegen die Polizei oder Anfeindungen gegen Volksvertreter sind beileibe keine neuen Erkenntnisse mehr - leider. Und es wird nicht besser.

Mit dem, was Gemeinderat Ludwig Bayer im Markt Rennertshofen erlebt, ist er nicht allein. Immer öfter ist von Vergehen gegen Kommunalpolitiker zu lesen. Auch wer hier vor Ort Sitzungen des Neuburger Stadtrats mitverfolgt, wird erfahren, wie sehr sich zum Beispiel auch dort der Umgang der Stadträte miteinander verändert hat.