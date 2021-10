Unnötig emotionale Debatte um das Bittenbrunner Feuerwehrhaus

Plus Die Diskussion um Neubau oder Sanierung des Feuerwehrhauses in Bittenbrunn hätte sachlich diskutiert werden müssen. Die Wertschätzung der Feuerwehr wurde dadurch unpassend thematisiert.

Ja, es stimmt, die Feuerwehr ist wichtig, und ja, ebenso stimmt es, dass dieses Ehrenamt nicht behindert, sondern gefördert werden sollte – ja gefördert werden muss! Das man deshalb aber nicht debattieren dürfen soll, ob für ein geplantes Feuerwehrhaus günstigere Alternativen realistisch umsetzbar sind, ohne sich vorwerfen lassen zu müssen, dass man die Arbeit des Ehrenamts nicht schätze, geht dann aber doch zu weit.