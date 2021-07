Kommentar

17:07 Uhr

Vize-Landrat tritt zurück: Es ist an der Zeit zu reden

Plus Die Stimmung in der Kreispolitik ist am Boden und wird aktuell durch den Rücktritt des stellvertretenden Landrats gekürt. Spätestens jetzt muss die oberste Prämisse lauten: Wir müssen reden!

Von Claudia Stegmann

Das Grundübel von Konflikten ist in vielen Fällen stets dasselbe: Die Menschen reden nicht miteinander. Oder sie reden nicht konstruktiv miteinander. Stattdessen reden sie übereinander, stecken einander an, heizen sich auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

