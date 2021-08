Waldkindergarten: Eltern sind übers Ziel hinausgeschossen

Plus Dass es im Waldkindergarten in Unterstall erneut einen Personalwechsel gibt, darf durchaus kritisch gesehen werden. Doch die Art und Weise, wie einige Eltern damit umgehen, ist fragwürdig.

Es ist das gute Recht von Eltern, einen gehäuften Personalwechsel im Kindergarten zu hinterfragen. Es ist auch verständlich, dass sich Kinder nur ungern von einer lieb gewonnenen Erzieherin trennen. Es entbehrt jedoch jeder pädagogischen Vernunft, die Kündigung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters – egal, von welcher Seite die Trennung ausging – zum Problemthema für die Kinder zu machen.