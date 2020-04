vor 19 Min.

Kommunalbetriebe warnen vor verstopften Kanälen

Plus Geht das Toilettenpapier zur Neige, greifen die Menschen zu Alternativen. Das könnte in Ingolstadt und Neuburg zu kapitalen Problemen führen.

Von Luzia Grasser

Wochenlang waren die Regale mit Toilettenpapier in den Supermärkten wie leer gefegt. Doch wer aus lauter Mangel an handelsüblichem Toilettenpapier zu Alternativen wie Küchentüchern, Taschentüchern oder Feuchttüchern greift, der könnte massive Probleme in der Kanalisation verursachen. Deshalb warnen die Ingolstädter Kommunalbetriebe jetzt davor, mit allerhand Tüchern die Rohre zu verstopfen. Aber nicht nur das: Während der Krisenzeit arbeiten auch die Kanalarbeiter dort nur in einer Notbesetzung. Eine Verstopfung wäre also doppelt schlimm.

Noch ist es nicht zu größeren Problemen bei der Abwasserbeseitigung gekommen: Das bestätigen sowohl Claudia Recknagel, Sprecherin der Ingolstädter Kommunalbetriebe, als auch Carmen Niggemeyer, Leiterin des Neuburger Tiefbauamts. Aber die Gefahr sei immer da und in Zeiten des Toilettenpapiermangels möglicherweise besonders. Die Reparaturarbeiten sind aufwendig und kostenintensiv, warnen die Kommunalbetriebe Das Problem ist, dass den Tüchern – im Gegensatz zu Klopapier – die Nässe nicht viel anhaben kann. Die langen Stränge, die sich bilden können, verheddern sich dann oft in den Anlagen. Und wenn es schließlich eine Verstopfung gibt, kann das auch der Privatmann bei sich zu Hause unangenehm zu spüren bekommen. „Die Reparaturarbeiten und Wartungen sind aufwendig und kostenintensiv“, warnen die Kommunalbetriebe in einer Mitteilung. Dass es bislang nicht zu Problemen gekommen ist, könnte aber auch mit dem Wetter zusammenhängen. Denn sollte es einmal wieder kräftiger regnen, dann könnten mögliche Tücher vom Wasser mitgerissen werden – und im System könnte es zu massiven Schwierigkeiten kommen.

