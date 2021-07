Neuburger Frauenunion wählt neue Führung

Plus Alexandra Plenk übernimmt von Michaela Heckl-Stadler den Vorsitz bei der Neuburger Frauenunion. Das verjüngte Vorstandsteam hat bereits Pläne geschmiedet.

Mit einer verjüngten Mannschaft will die Neuburger Frauenunion (FU) weiter aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen. Die Untergruppierung der CSU wählte jetzt die Brucker Ortssprecherin Alexandra Plenk (43) zur neuen Vorsitzenden. Stellvertreterinnen sind Melody Geißel-Fleury (39) und Stefanie Leikam (34).