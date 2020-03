16.03.2020

Kommunalwahl 2020 in Karlshuld: Alle Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeindrat-Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 in Karlshuld finden Sie die Wahlergebnisse für Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl bei uns. Wie sehen die Ergebnisse am 15. März 2020 aus?

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020: In Karlshuld stehen am 15. März die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Wahlergebnisse bekommen Sie aktuell bei uns.

Von Daniel Flemm

Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bestimmt am 15. März 2020 Bürgermeister und Gemeinderat neu. Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden voraussichtlich am Abend vorliegen. Sobald sie feststehen, finden Sie die Ergebnisse hier in diesem Artikel.

Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Karlshuld: Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020

Die Bürger im gut 5700 Einwohner zählenden Karlshuld sind am 15. März 2020 zwischen 8 und 18 Uhr aufgerufen, an die Wahlurnen zu kommen. Die aktuellen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 liegen gegen Abend vor. Nach dem Urnengang werden die Stimmen ausgezählt. Sobald die Ergebnisse bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel:

Karlshuld muss sich nach 36 Jahren von seinem langjährigen Bürgermeister Karl Seitle verabschieden. Auf den Posten bewerben sich stattdessen die Gemeinderäte Wolfgang Tarnick (DUK) und Michael Lederer (Freie Wähler) - für die Gemeinde steht also eine echte Veränderung an.

Für die 20 Sitze im Gemeinderat treten heuer drei Listen an - die SPD ist allerdings nicht mehr darunter. Stattdessen will neben CSU und Freien Wählern auch die Liste "Die Unabhängigen Karlshulder" (DUK) den Einzug schaffen.

Ergebnis der Gemeinderat-Wahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Karlshuld

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte sich Karl Seitle eine sechste Amtszeit gesichert. Der Dauerbrenner im Rathaus - er regiert die Gemeinde seit 1984 - wurde stets von den Freien Wählern nominiert.

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Karlshuld:

CSU : 6 Sitze

: 6 Sitze Freie Wähler : 11 Sitze

: 11 Sitze SPD : 3 Sitze

