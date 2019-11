11:46 Uhr

Kommunalwahl: Bernd Schneider will ins Rathaus

Erst 29 Jahre ist Bernd Schneider alt, doch für die SPD wird er nun um den Posten als Oberbürgermeister in Neuburg kämpfen. Auf der Liste ist er nicht der Jüngste.

Von Christof Paulus

Als Bernhard Gmehling damals ins Neuburger Rathaus zog, hatte Bernd Schneider die Grundschule gerade verlassen. An ein Neuburg ohne Gmehling dürfte er sich nur noch dunkel erinnern, 2002 wurde der Amtsinhaber zum Oberbürgermeister gewählt. Doch wenn es nach Bernd Schneider und seinen Genossen von der SPD geht, hat diese Zeit im März ein Ende. In Neuburg und den anderen bayerischen Kommunen wird dann gewählt. Schneider wird der Kandidat der Neuburger Sozialdemokraten sein – und die wollen Gmehling in eine Stichwahl zwingen.

Bernd Schneider kandidiert für die SPD bei der kommenden Kommunalwahl. Bild: Christof Paulus

So sagte es SPD-Stadtrat Ralph Bartoschek in seiner Rede im Gasthaus Pfafflinger am Mittwoch. Er ist sich sicher: In einer Stichwahl werde Gmehling es schwer haben, sich durchzusetzen. Schneider und die SPD wollen im Wahlkampf damit punkten, sich für den Ausbau der Radwege und einen kostenlosen Stadtbus einzusetzen. In seiner Vorstellungsrede nannte Schneider dies gleich als ersten Punkt seiner Vorhaben. Der Wahlkampf der SPD soll unter dem Motto „Neuburg fair“ stehen – was für Schneider bedeutet, alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen einzubeziehen.

SPD-Kandidat zum Oberbürgermeister in Neuburg: Stadt liegt ihm am Herzen

Verkehrspolitik ist einer, aber nicht der einzige Schwerpunkt von Schneiders Wahlprogramm. Am Dienstagabend stellte er noch einmal klar: „Neuburg wird Studentenstadt.“ Das werde die Stadt verändern, weshalb man bereits jetzt ein neues Wohnkonzept planen müsse – denn die neuen Studenten werden einiges an Wohnraum in Anspruch nehmen. Auch Familien, Gesundheit und Sicherheit nannte Schneider als seine Schwerpunkte.

Neuburg liege ihm am Herzen, sagte er den Parteigenossen und Gästen im Gasthaus Pfafflinger. Hier ist er geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Vier Jahre lang arbeitete er bei der Bundeswehr, war in drei Ländern stationiert. Inzwischen ist er als Versicherungsfachmann tätig. Er sieht sich als „beste Lösung, unsere Stadt in die Zukunft zu führen“. Dass er erst 29 Jahre alt ist, sei für ihn kein Nachteil, sondern Pluspunkt. Die Stadt stehe schließlich vor einem „neuen, digitalen Zeitalter“, die Welt verändere sich schnell. Der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes, Werner Widuckel, lobte Schneider für seine Bereitschaft, sich aufstellen zu lassen. „Das ist keine Anmaßung, sondern ein Zeichen besonderer Reife“, sagte er. Das Engagement seiner Parteikollegen schätzt er sehr hoch, da die Demokratie in Deutschland zurzeit gefährdet sei. Widuckel traf damit den Tenor seiner Genossen: Viele Kandidaten der Stadtratsliste gaben an, sich in der Kommunalpolitik gegen Rechts einsetzen zu wollen.

Auf der SPD-Liste für den Stadtrat in Neuburg steht ein Schüler

Auf der Stadtratsliste der SPD für die kommende Wahlperiode steht Schneider ebenso auf Platz eins, ist also für den ersten verfügbaren SPD-Sitz im Gremium vorgesehen. Der Jüngste ist er dort allerdings bei weitem nicht. Auf Platz 13 der Liste rangiert Azad Isik, der überhaupt erst kurz vor der Wahl 18 Jahre alt werden wird. Zuvor hatte der Schüler bereits im Jugendparlament mitgewirkt. Der älteste Kandidat auf der Liste ist Richard Schwenzer. Der 70-Jährige steht auf Platz 28.

Wenig überraschend fanden sich die amtierenden Stadträte Bartoschek, Horst Winter und Heinz Schafferhans auf den vorderen Plätzen der Liste wieder. Letzterer ist zugleich Ortsvorsitzender der SPD – und konnte doch an der Nominierungsversammlung nicht teilnehmen. Nach einem Fahrradsturz befindet er sich derzeit im Krankenstand. Sabine Schneider, die dritte Landrätin, kandidiert auf Listenplatz zwei zum ersten Mal für den Stadrat – weil ihr der geplante Campus in Neuburg wichtig und der Stadtrat dafür maßgeblich sei. Für den Kreistag kandidiert sie allerdings weiterhin und würde auch erneut als dritte Landrätin zur Verfügung stehen, wie sie sagt. Wie auch die Wahl Schneiders zum Oberbürgermeister-Kandidaten fiel das Votum über den Vorschlag der Stadtratsliste einstimmig aus.

