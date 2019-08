vor 36 Min.

Kommunen müssen Wohnraum schaffen

Wer momentan eine Wohnung in der Region sucht, hat es schwer. Wie Förderprogramme den Städten und Gemeinden helfen sollen

Von Manfred Dittenhofer

Wer bereits ein eigenes Heim besitzt oder in sicherer Miete in einer angenehmen Wohnumgebung lebt, darf sich in diesen Tagen glücklich schätzen. Wer aber ein Eigenheim oder eine Wohnung sucht, kann manchmal regelrecht verzweifeln. Denn Wohnraum ist inzwischen nicht nur in Ballungszentren wie München knapp und damit teuer. Die Wohnungsknappheit hat auch den ländlichen Raum erreicht.

Gemeinden weisen Bauland aus, überall stehen Baukräne. Aber die Bauwirtschaft kommt dem Bedarf nicht hinterher. Zudem sind Bauland und das Bauen selbst von enormen Preissteigerungsraten betroffen. Deshalb versucht der Freistaat Bayern, der über die kommenden Jahre weiterhin mit kräftigem Zuzug zu rechnen hat, durch Wohnungsbauprogramme Einkommensschwachen zu helfen. Am Mittwoch konnten sich Vertreter von Kommunen in Ingolstadt informieren, wie der örtliche Wohnungsmarkt verbessert werden kann. Eingeladen zu dem kommunalen Wohnungsbaugespräch hatten der Bayerischen Ziegelindustrie-Verband (BZV) und die Bauinnung Oberbayern.

Doris Schmid-Hammer, Leiterin Wohnungswesen der Regierung von Oberbayern, stellte den Zuhörern die Fördermöglichkeiten für Kommunen vor. Immer mit dem Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Laut Schmid-Hammer sei nicht nur der Zuzug Grund für die Verknappung und Verteuerung von Wohnraum. Seit Jahren wachse die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner.

Glücklich die Gemeinden, die sich schon frühzeitig Grundstücke gesichert haben. Denn das kommunale Förderprogramm bezuschusst die Gesamtprojektkosten – wenn Gemeinden Wohnungen bauen – zu 30 Prozent. Eingerechnet wird dabei auch der derzeitige Grundstückswert. So gebe es, laut Schmid-Hammer, Gemeinden, die mit vor Jahren günstig erstandenen Grundstücken die Kosten der Gebäude durch die Zuschüsse fast hereinbrächten. Neben den 30 Prozent Zuschuss zu den Projektkosten gibt der Staat zudem ein zinsgünstiges Darlehen für 60 Prozent der Kosten. Voraussetzung ist, dass die Mieten für einkommensschwache Menschen erschwinglich sind. Für private Investoren gebe es auch Mietzuschüsse, damit diese auf die ortsüblichen Mieteinnahmen kämen. Für BZV-Vertreter Peter Hülsen ist der politische Einfluss beim Bauen immens. Die Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus 2001 und der Eigenheimzulage 2006 hätten maßgeblich zur jetzigen Entwicklung beigetragen. Froh sei man, dass die Staats- wie auch die Bundesregierung inzwischen die Notwendigkeit für Förderprogramme erkannt hätten.

Es könne noch an vielen Stellschrauben gedreht werden. So müsse der Landverkauf für Landwirte steuerlich attraktiver gestaltet werden. Und den Bauherren solle überlassen werden, mit welchen Baustoffen sie die Energieeinsparverordnung erreichen.

Stadtrat Karl Spindler berichtete von den Bemühungen Ingolstadts durch ein Sonderbauprogramm, durchgeführt von der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft.

