"Konjunkturprogramm für Online-Handel": Weshalb Oberhausen ein Testzentrum will

Plus Die Mitglieder des Gemeinderats in Oberhausen diskutieren über ein mögliches Testzentrum. Warum sich die Gemeinde dahingehend auch mehr Initiative des Landratsamts erwartet.

Braucht Oberhausen ein Testzentrum? Ja, meint Bürgermeister Fridolin Gößl. Und er begründete seine Meinung auch gleich in der Gemeinderatssitzung. Wenn auf der einen Seite alle einen Anspruch auf Schnelltests hätten und diese für den Einkauf in Geschäften auch benötigten, dann müssten auch mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Denn die Kommunen, die keine Apotheke oder bereits überlastete Ärzte in ihrer Gemeinde hätten, würden mit dem Problem alleine gelassen.

Fridolin Gößl: Anspruch auf Notwendigkeit eines Schnelltests

„Für mich ist das, was gerade abläuft, ein Konjunkturprogramm für den Online-Handel“, ärgert sich Fridolin Gößl. Auf der einen Seite Anspruch und Notwendigkeit eines Schnelltests. Auf der anderen Seite zu wenig und ungleich verteilte Testkapazitäten. Wer kurzfristig etwas brauche, fahre nicht nach Neuburg, um dort in der Schlange zu stehen. Also werde noch mehr im Internet bestellt.

Natürlich könne das Testen an Drittanbieter vergeben werden. Aber dabei unterstütze das Landratsamt die Kommunen nicht. „Wir haben auf Nachfrage nur die Wertetabelle für Ausschreibungen erhalten.“ Die medizinischen Vorgaben könne die Gemeinde nicht erfüllen. Und ein Ausschreibeverfahren dauere zu lange und sei zu kompliziert.

Deshalb würde sich Gößl mehr Unterstützung und Organisation aus dem Landratsamt erwarten. Von dort könnten die Testzentren zentral gesteuert werden. Der Bürgermeister könnte sich einen Container vorstellen, der auf einem Gemeindestandort als schnell erreichbares Drive-In-Testzentrum eingerichtet werden könnte.

Viele Gemeinden haben eigene Testzentren: Vorbild kann Eichstätt sein

Ein Blick über die Landkreisgrenzen nach Eichstätt zeigt, wie es anders organisiert werden kann. Dort haben viele Gemeinden eigene Testzentren. Eingerichtet zum Beispiel im Feuerwehrhaus, helfen dort oft auch Ehrenamtler mit.

Auch die Gemeinde Oberhausen beteiligt sich an dem vom Landratsamt geplanten digitalen Energienutzungsplan. Wichtig ist der Gemeinde vor allem, dass im Rahmen dieses Projektes eine Klärschlammstudie durchgeführt wird. Aus Klärschlamm können zum Beispiel wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden.

