Hund greift Mädchen an: Achtjährige kommt schwer verletzt in die Klinik

Plus Im eigenen Haus in Konstein hat ein Hund ein achtjähriges Mädchen angefallen und schwer verletzt. Weil während des Vorfalls noch Essen auf dem Herd stand, musste auch die Feuerwehr ausrücken.

Ein Hund der Rasse „Presa Canario“ hat am Montagabend im Wellheimer Ortsteil Konstein ein achtjähriges Mädchen angefallen und schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber musste das Mädchen in eine Spezialklinik nach Augsburg geflogen werden. Nach Angaben der Polizei schwebt das Mädchen nicht in Lebensgefahr, allerdings wurde es erheblich am Kopf verletzt.

