vor 37 Min.

Konzert: Musikalischer Sonnenuntergang im Turm Baur

Juliette Galstian und die Georgier gestalteten mit „Il Tramonto“ einen stimmungsvollen Open-Air-Abend in Ingolstadt.

Von Johannes Seifert

Mit dem im Turm Baur eindrucksvoll dargebotenen Konzert am Wochenende verabschiedete sich das Georgische Kammerorchester (GKO) unter der Leitung von Ruben Gazarian in die Sommerpause. Unter Mitwirkung der stimmlich präzise agierenden Mezzosopranistin Juliette Galstian gelang ein insgesamt stimmungsvoller Open-Air-Abend bei höchst sommerlichen Temperaturen.

Die aus Armenien stammenden Solistin, die mit vier Liedern von Franz Schubert und Ottorino Respighis „Il Tramonto“ („Der Sonnenuntergang“) beeindruckte, war erstmals beim GKO zu Gast und erfreute das Publikum mit ihrer so dominanten Stimme, mit gleichermaßen schmeichelnden Piano-Tönen, kraftvollen Kolorierungen und sopranvoller Höhe.

Turm Baur: Mezzosopranistin Juliette Galstian ist mehrfach preisgekrönt

Juliette Galstian studierte am National Konservatorium in Jerewan sowohl Gesang wie auch Klavier. Die vielfache Preisträgerin widmete sich nach ihrem Abschluss ganz dem Gesang und begann eine Karriere als Opernsängerin. Engagements führten sie an Opernhäuser in der ganzen Welt, unter anderem trat sie am Royal Opera House (London), an der Opéra Bastille (Paris), in La Fenice (Venedig) und am Opernhaus Zürich auf. Daneben etablierte sie sich als Liedinterpretin und gastierte mit Recitals beispielsweise bei den Salzburger Festspielen und an der Mailänder Scala.

Ergänzt wurde das Programm durch eine stimmig intonierte Chaconne in g-Moll von Henry Purcell in einer Bearbeitung von Benjamin Britten. Und auch bei Jean Sibelius’ „Impromptu für Streichorchester“ sowie Edvard Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“ verdeutlichte das GKO – die Musiker gehen in der kommenden Woche auf Konzertreise nach Slowenien und Italien – erneut, wie glanzvoll es konzertieren kann.

