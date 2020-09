vor 3 Min.

Konzert: Stadt Neuburg legt für jeden Besucher 75 Euro drauf

Plus Die Stadt Neuburg gewährt dem „Ensemble del Arte“ 11.250 Euro für zwei Konzerte. Im Stadtrat wird ob dieser Summe über die "Schmerzgrenze" für Kulturgenuss diskutiert.

Von Winfried Rein

In Coronazeiten ist Kultur besonders kostbar, aber sie soll auch nicht zu kostspielig sein. Das „Ensemble del Arte“ will am 17. Oktober erstmals in diesem Jahr ein Konzert in Neuburg geben, und die Stadt gewährt dafür 11.250 Euro Zuschuss. Dessen Genehmigung war im Finanzausschuss allerdings keine leichte Geburt.

So hat Stadtrat Klaus Babel etwa ausgerechnet, dass eine Konzertstunde 5500 Euro koste und die Stadt jeden Besucher mit 75 Euro subventioniere. „Da frage ich mich schon, wo die Schmerzgrenze ist“, wandte sich der Freie Wähler an seine Kollegen.

Theo Walter (Grüne) will die Ausgaben ebenfalls kürzen, seit Jahren seien entsprechende Appelle folgenlos geblieben. Die neue Kulturreferentin Gabriele Kaps ( CSU) sieht dagegen, „dass die Leute ausgehungert von Kultur sind“. Das Ensemble del Arte leide sehr unter der Krise und man sollte es als „Aushängeschild der Neuburger Kultur“ unterstützen. Dem schließt sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling an. Die Mittel für das Ensemble (jährlich 22.500 Euro) seien im Haushalt enthalten „und wir sollten alles tun, um den guten Ruf der Kulturstadt zu erhalten“.

Letztlich stimmte das Gremium dem Förderantrag der Vereinsvorsitzenden Anne Friemel zu, auch wenn das Verhältnis zwischen Eintrittspreis (25 Euro) und Subvention pro Besucher (75 Euro) nicht im Gleichgewicht sei, wie Frank Thonig (WIND) feststellte. Das Ensemble will am 17. Oktober im Kongregationssaal um 17 Uhr und um 20 Uhr jeweils eine Stunde spielen. Als Besetzung seien sieben Musiker – fünf Streicher, Fagott und Klavier – genehmigt, sie spielen unter der Leitung des bekannten französischen Fagottisten Antoine Pequeur, der zugleich Solist sein werde, so Anne Friemel. Die Veranstaltung unterliege einem strikten Hygienekonzept, insgesamt verkaufe man 150 Karten.

