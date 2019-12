vor 20 Min.

Konzert: Windrose bietet Musikgenuss trotz Baugerüst

Der Chor Windrose sang in der Kirche Heilig Geist in Neuburg. Der Erlös kam der Kirchenrenovierung zugute.

Der Neuburger Chor Windrose gab ein berührendes Adventskonzert für die „Baustelle“ Heilig Geist.

Von Brigitte Clemens

Im Innenraum der Kirche Heilig Geist war der Adventskranz am Baugerüst befestigt, was etwas surreal, aber auch wieder liebenswert erschien. Denn das Leben ist, wie Pfarrer Herbert Kohler in seinen adventlichen Gedanken bemerkte, eine fortlaufende Erneuerung, ist stets im Werden. Ein ganz besonderer Esprit wehte durch den sakralen Raum, der Chor Windrose führte aus eigener Initiative das adventliche Benefizkonzert durch, um die Kirchensanierung zu unterstützen. Und das war in jeder Hinsicht wahrlich ein großes Geschenk.

Dicht drängten sich die zahlreichen Besucher auf den Kirchenbänken, manche kamen sogar in den Premium-Genuss, dem Konzert im Altarraum auf dem Chorgestühl sozusagen aus einer anderen Perspektive zu lauschen. Maximilian Höringer trug zu der adventlichen Abendmusik Antonio Vivaldis „Pastorale in d“ und eine berührende „Melodie“ von Edmond Lemaigre auf der Orgel bei. Mit dem imposanten Anfangsstück „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt rollte der bestens aufgestellte Chor gleich einen Klangteppich der Hoffnung aus. Drei anrührende „Ave Marias“ – zart, ja fast zärtlich das bekannte von Jakob Arcadelt, flehentlich-hingebungsvoll das etwas modernere von Javier Busto Sagrado und, mit einem beeindruckenden Amen schließend, das von Franz Biebl – trugen dem Verkündigungsgedanken facettenreich Rechnung.

Neuburg: Der Chor Windrose wurde jedem Genre gerecht

Mit fließender Dynamik, profunden Rezitativen und mitunter schwierigen Harmonien gelang es der Windrose, jedem Genre gerecht zu werden. Ein ausgegliedertes Quartett hielt mit dem Chor bei Benjamin Brittens „A Hymn to the Virgin“ zweisprachig sehr gefühlvolle Zwiesprache und überzeugte mit einem temporeichen gemeinsamen Schlusspart. Mit Hingabe wurde Paul Mealors „O sanctissima Maria“ zu Gehör gebracht. Jubelndes Halleluja, das wellenförmig das Kirchenschiff füllte, kennzeichnete Balduin Hoyouls „Uns ist geborn ein Kindelein“ und der Lichtstrahl von Morten Lauridsens „O nata Lux“ schien stetig zu wachsen. Mit feinsinnigem Dirigat entwickelte Werner Lecheler die Dynamik bei Peter Tschaikowskys „Der Cherubinische Hymnus“. Crescendi, Tempowechsel und auch die Verständlichkeit der russischen Sprache gelangen hervorragend.

Seelenvoll, zu Herzen gehend, mit streichelzartem Beginn, schloss die Windrose mit dem Titel „Softly“ von Will Todd eine besinnliche Stunde absoluten Musikgenusses. Sicher füllten die begeisterten Besucher auch die Sammelkörbchen für die Kirchenrenovierung mit dem im Schlusslied beschriebenen „open heart“ – und offenem Geldbeutel.