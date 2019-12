vor 55 Min.

Konzert an Silvester

Barocke Musik im Liebfrauenmünster

Auch in diesem Jahr findet am Silvesterabend, 31. Dezember, das traditionelle Silvesterkonzert im Ingolstädter Liebfrauenmünster statt. Beginn ist um 21 Uhr.

Christoph Braun (Trompete) und Franz Hauk an der Orgel präsentieren Werke barocker Meister. Zu hören werden auch Werke von Louis Vierne sein. Anlässlich seines 150. Geburtstags ist 2020 ein Vierne-Jubiläumsjahr.

Christoph Braun wirkt seit 2009 als Professor für Trompete an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Geboren in Wangen/ Allgäu, war er mehrfach Preisträger beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, bevor er im Alter von 20 Jahren als Solotrompeter an das Staatstheater in Nürnberg engagiert wurde. Er studierte bei Professor Paul Lachenmeir an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in München, weitere Studien führten ihn zu Professor Reinhold Friedrich (Karlsruhe), Professor Günter Beetz (Mannheim) und Professor Max Sommerhalder (Detmold). Der Preisträger des internationalen Kammermusikwettbewerbs in Passau ist regelmäßig Dozent für Blechbläser beim Bayerischen Landesjugendorchester sowie Dozent für Trompete beim Shiga-Kogen-Summer-Music-Camp in Japan. Er ist ständiger Juror beim Landes- und Bundeswettbewerb Jugend musiziert.

Franz Hauk wurde 1955 in Neuburg geboren, studierte Kirchen- und Schulmusik sowie die Konzertfächer Klavier und Orgel an den Musikhochschulen in Salzburg und München, wo er vier Disziplinen erfolgreich absolvierte und heute als Dozent unterrichtet. Neben der Pflege eines breiten Repertoires und einer internationalen Konzerttätigkeit führt ihn die Freude am Entdecken bisweilen in wenig betretenes kulturelles Gebiet und zu musikalischen Grenzgängen. Dazu zählen experimentelle Projekte, Uraufführungen oder der engagierte Einsatz für unbekannte Werke nicht nur bayerischer Komponisten. Er ist Mitglied im Vorstand der Internationalen Josef-Gabriel-Rheinberger-Gesellschaft in Vaduz. 2013 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Um ein langes Anstehen an der Abendkasse zu vermeiden, wird empfohlen, sich Karten bereits vorab zu sichern. Erstmalig kann man deshalb für das Silvesterkonzert feste Plätze (auch online bis 16 Uhr am 31. Dezember unter www.orgelmusik-ingolstadt.de) mit der gekauften Eintrittskarte reservieren.

Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 20 Uhr sowie vorab zuzüglich Vorverkaufsgebühren unter www.orgelmusik-ingolstadt.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel im Westpark.

