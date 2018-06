26.06.2018

Konzert mit Oboen und Orgel

Das ist am Samstag im Liebfrauenmünster zu hören

Konzertorganistin Evi Weichenrieder (Orgel) und George Kobulashvili (Oboe) spielen am Samstag, 30. Juni, um 12 Uhr im Rahmen der Samstag-Orgel im Ingolstädter Liebfrauenmünster ein 30-minütiges Konzert. Zu hören sind Werke von Joseph-Hector Fiocco, Alexandre Guilmant, Hans Koessler, Charles Maria Widor, Armando Oliva und Eugène Gigout.

George Kobulashvili wurde 1961 in Tiflis/Georgien geboren. Sein Oboenstudium absolvierte er an der Staatlichen Musikhochschule in Tiflis. Zu den Engagements in der Georgischen Staatsoper und dem Georgischen Staatssymphonieorchester kamen Verpflichtungen in Moskau, sowie zahlreiche Gastspiele. Gastengagements führten ihn mit zahlreichen Symphonieorchestern zusammen.

Evi Weichenrieder wurde in Geisenfeld geboren. Nach dem Abitur am Gnadenthal-Gymnasium Ingolstadt mit Leistungskurs Musik studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater München Konzertfach Orgel in der Klasse von Professor Edgar Krapp. Cembalo- und Generalbassunterricht erhielt sie von Professor Lars Ulrik Mortensen. 1998 schloss sie das Studium erfolgreich mit dem Konzertdiplom ab. Mit dem Georgischen Kammerorchester Ingolstadt erfolgten Live-Mitschnitte sowie mehrere CD-Produktionen. 2007 schloss sie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt das Betriebswirtschaftsstudium als Diplom-Kauffrau ab.

Alle Zuhörer erleben 30 Minuten die Große Klais-Orgel live bei freiem Eintritt; Spenden sind erbeten. (nr)

www.samstagorgel.de

